Novalić o izvještaju Svjetske banke: Razočaran sam, druge zemlje puno brže napreduju

U najnovijem izvještaju Svjetske banke "Doing business" BiH je u segmentu vrednovanja lakoće poslovanja nazadovala za čak sedam pozicija, što je, prema riječima premijera FBiH Fadila Novalića, razočaravajuće s obzirom na Reforsmku agendu koja bi trebalo da poboljša poslovni ambijent u BiH.

U najnovijem izvještaju Svjetske banke "Doing business" BiH je u segmentu vrednovanja lakoće poslovanja nazadovala za čak sedam pozicija, što je, prema riječima premijera FBiH Fadila Novalića, razočaravajuće s obzirom na Reforsmku agendu koja bi trebalo da poboljša poslovni ambijent u BiH.

"Veoma sam razočaran činjenicom da, iako smo poboljšali poziciju u smislu takozvane 'distance to frontier', ipak smo pali za nekoliko mjesta u rejtingu lakoće poslovanja. To znači da druge zemlje puno brže napreduju na reformskom putu te da su tokom posljednjih nekoliko godina znatno poboljšale poslovni ambijent", kazao je Novalić za Klix.ba.Reforme u ovoj oblasti su sastavni dio Reformske agende. Nažalost, u Federaciji je puno politikanstva i blokada i to čak i tamo gdje bi trebalo da postoji opći konsenzus." Na terenu nije sve crno. Veliki posao vezan za poboljšavanje poslovnog ambijenta su uradile brojne lokalne zajednice. Pozitivni primjeri stižu iz, Tešnja i Žepča. Prošli četvrtak sam prisustvovao otvaranju fabrike u Novom Travniku za koju su sve dozvole bile gotove za 13 dana. Međutim, neophodna nam je sveobuhvatna reforma legislative. U ovom trenutku prije svega moramo promjeniti pet zakona da uspostavimo jednošalterski sistem jer smo upravo u području pokretanja biznisa najlošije rangirani. Tu su Zakon o privrednim društvima, Zakon o registraciji poslovnih subjekata, Zakon o Poreskoj upravi, Zakon o FIA-i i Zakon o notarima. Neophodno je usvajanje čitavog paketa zakona. Problem predstavlja Zakon o notarima koji je oboren na Ustavnom sudu Federacije BiH. Radi se o zakonskomrješenju istom kao u RS-u, a koje tamo odlično funkcionira", poručuje Novalić.Upravo je taj oboreni zakon kočnica i razlog zbog kojeg do sada nije uveden jednošalterski sistem u čitavoj Federaciji."Ja ću insistirati na održavanju tematske sjednice Federalnog parlamenta, najdalje za 45 dana, na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti usvajanje seta zakona koji temeljno reformišu ovu oblast i računam po tom pitanju na podršku i pozicije i opozicije. Iskreno se nadam da u našoj zemlji ne postoji nijedna stranka spremna da ekonomski rast i nova radna mjesta žrtvuje zarad sticanja političkih poena", zaključuje Novalić.Podsjećamo, Svjetska banka danas je objavila izvještaj o lakoći poslovanja , gdje je BiH u odnosu na prošlu godinu nazadovala za sedam mjesta.