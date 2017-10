BiH je u najnovijem izvještaju Svjetske banke "Doing Business 2017" koji je objavljen danas nazadovala kada je riječ o lakoći poslovanja. Ove godine nalazi se na 86. mjestu, što definitivno nije dobra vijest kada je riječ o stranim investicijama. Poređenja radi, prošle godine BiH je zauzimala 79. mjesto.

Od ukupno 190 zemalja, BiH je u 10 kategorija, koliko se analizira, najlošije plasirana kada je riječ o procesu započinjanja biznisa i nalazi se na 175. mjestu. Kada je riječ o procesu dobijanja građevinskih dozvola, nalazimo se na 166. mjestu. Najbolje stojimo kada je riječ o rješavanju nesolventnosti i to na 40. mjestu.Dobiti kredit u BiH za započinjanje biznisa nije jednostavno, što je BiH stavilo na tek 55. mjesto, a kada je riječ o plaćanju poreza, naša država zauzima tek 137. poziciju. Generalno, BiH je nazadovala u ukupnom skoru za sedam pozicija i sada je 86. država prema ocjenama Svjetske banke u oblasti lakoće poslovanja.Koliko je bitan rezultat istraživanja koji radi Svjetska banka najbolje govori činjenica da se napredak ekonomije jedne zemlje, njeno pozicioniranje prema investitorima i nova ulaganja najčešće mjere statusom i pozicijom koju država zauzima na Doing Business listi.Domaći političari tako mogu iznositi brojne podatke o povećanju zaposlenosti, o rastu BDP-a i brojnim drugim segmentima, ali je jedan od najmjerodavnijih podataka stanja privrede jedne zemlje pozicij anaDoing Business listi Svjetske banke, prema kojoj se orijentišu i investitori koji planiraju ulaganja u nekoj državi.Posljednji rezultat istraživanja i pozicioniranja BiH na spomenutoj listi nikako nije ohrabrujuće i govori da BiH uprkos pokrenutim reformama ne kotira dobro u međunarodnim krugovima.Doing Business lista obuhvata 11 oblasti poslovne regulacije u 190 zemalja. U konačni skor i ranking zemlje mjeri se deset oblasti i to: započinjanje biznisa, rješavanje građevinskih dozvola, snabdjevanje električnom energijom, registrovanje svojine, dobijanje kredita, zaštita manjinskih investitora, plaćanje poreza, prekogranična trgovina, sprovođenje ugovora i rješavanje nesolventnosti.Svjetska banka prikuplja podatke iz četiri izvora – iz zakona i propisa, od saradnika Doing Business liste, od vlade posmatrane zemlje i od regionalnih službenika Svjetske banke.Kada je u pitanju region najbolje je plasirana Makedonija i to na 11. poziciju, Kosovo je na 40. mjestu, Crna Gora 42, a Srbija 43. Hrvatska je na 51.mjestu. Na samom vrhu su Novi Zeland, Singapur i Danska, koji su iz svih deset kategorija dobili najbolje ocjene. Kompletnu listu pogledajte ovdje