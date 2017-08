Nekadašnji rudnik drvenog uglja Klenovac u naselju Tržac u Cazinu iz kojeg se godinama širio izrazito neugodan miris ovih dana se u potpunosti sanira, a na površini rudnika bi, prema najavama, trebao biti izgrađen sportsko-rekreacioni centar.

Tokom 60-tih godina prošlog stoljeća u cazinskom naselju Tržac počelo je otkopavanje drvenog uglja u rudniku Klenovac, koji pripada rudniku Kreka iz Tuzle. Ugalj se kopao svega desetak godina, s obzirom na to da je početkom 70-tih godina došlo do urušavanja podzemnih kopova, pa se odustalo od daljnje eksploatacije.



S obzirom da je rudnik bio napušten i ostavljen sili prirode, vremenom se iz njega počeo širiti jako neugodan miris, što je predstavljalo problem sa aspekta sigurnosti građana i ekologije. Naime, oko navedene lokacije prostire se naselje Tržac na koje direktno negativno utječe proces samozapaljenja uglja, kao i razni otrovni plinovi nastali isparavanjem koji ugrožavaju zdravlje okolnog stanovništva.



Posljednjih mjesec dana vrši se sanacija cjelokupnog područja.



"Postojao je problem samozapaljenja uglja što je stvaralo probleme u ovom području. Mi smo uradili projektnu dokumentaciju i kandidirali projekat, koji je u konačnici i dobio podršku. Vidimo da nema više dima i neugodnih mirisa", rekao je gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević.



Projekat se finansira iz sredstava Grada Cazina i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a ukupna vrijednost ove faze radova iznosi 112.000 KM. Završetkom površinskih radova svakodnevni problemi mještana trebali bi biti trajno riješeni.



"Za mještane ovog područja je izuzetno značajan ovaj projekat. Rješavamo se neugodnih mirisa, odnosno sagorjevanja sumpora u bivšem rudniku Klenovac-Pjanići, kako se nekada zvao, a koji je građanima donosio zaista mnoštvo problema proteklih godina", rekao je Senad Ždralić, predsjednik mjesne zajednice Tržačka Raštela.



Prema njegovim riječima, iako su ove godine bile ogromne vrućine, neugodan miris se skoro nije ni osjetio, što znači da je projekat uspio.



Inače, projekat je planiran u tri faze. Prva faza podrazumijeva sanaciju samozapaljenja uglja i nastanka neugodnog mirisa, kao i nivelisanje terena. U drugoj i trećoj fazi ovo područje bi trebalo biti preuređeno u ogromno izletište sa sportskim kompleksom. U projektu je predviđena izgradnja fudbalskog stadiona sa atletskom stazom, teniskih i rukometnih terena.



Dodatnu atrakciju lokaciji daje i činjenica da su se na mjestima gdje je došlo do urušavanja kopova formirala tri manja jezera, od kojih je jedno u međuvremenu presušilo, a u blizini se nalazi i izvorište jednog potoka.



"U narednoj fazi ovdje planiramo uraditi jedan sportsko-rekreacioni kompleks. Ovom fazom rješavamo glavni problem, a u narednim fazama radit ćemo na detaljnijem uređenju ovog područja", rekao je gradonačelnik Ogrešević.



Nekadašnji rudnik Klenovac se i dalje nalazi u nadležnosti Rudnika Kreka, u Gradu Cazinu se nadaju da će uspjeti povratiti nadležnost nad ovim područjem, čime bi i uspjeli u svojim namjerama.