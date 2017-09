Na brdu Zmajevac, nedaleko od Zenice, proteklog vikenda u organizaciji Sportsko-rekreativnog kluba "Tvrđava" održano je airsoft takmičenje i 2. državno airsoft prvenstvo na kojem je učestvovalo 112 učesnika iz 17 bosanskohercegovačkih klubova.

Na brdu Zmajevac, nedaleko od Zenice, proteklog vikenda u organizaciji Sportsko-rekreativnog kluba "Tvrđava" održano je airsoft takmičenje i 2. državno airsoft prvenstvo na kojem je učestvovalo 112 učesnika iz 17 bosanskohercegovačkih klubova.

Uz dosta smijeha i dobre zabave u proteklim danima vikenda takmičari su imali priliku da pokažu svoje sposobnosti u zadacima preciznosti te taktičkim vježbama i logistici tokom akcije kodnog naziva "Battle for hill 25".



Subota je protekla u takmičenju preciznog gađanja, a prvo mjesto gađanjem replikom pištolja osvojio je Kenan Bilić iz ASK Spartan. U provjeri preciznosti s jurišnom puškom, prvo mjesto je osvojio Emir Agović iz SRK Tvrđava, dok je njegov kolega Adem Husaković osvojio prvo mjesto u kategoriji gađanjem iz snajpera.



Održano je i praktično streljaštvo po međunarodnim IPSC standardima, a najprecizniji s pištoljem bio je Jašar Smajić (SRK Tvrđava), dok je s juriškom puškom najviše bodova osvojio Avdić Vahid (Asker).



Za najboljeg igrača turnira proglašen je Emir Beširagić (ASK Delta), a za najbolju fair-play ekipu je izabran Airsoft klub Knez iz Bijeljine.



Nedjelja je protekla u osvajanju "brda 22", a uz uspješno izveden scenario, na kraju su s uvjerljivom pobjedom slavili takmičari u NATO snagama.



U razgovoru za Klix.ba predsjednik ASK Tvrđava Dženis Imširović je izjavio da je ovo prvi put da su u takmičenju učestvovali klubovi iz cijele Bosne i Hercegovine.



"Raduje nas činjenica da smo uspjeli okupiti preko stotinu takmičara, ali ovaj put iz cijele Bosne i Hercegovine te da nam se pridružila i jedna takmičarka iz Hrvatske. Ovo je bilo 2. državno airsoft takmičenje gdje su takmičari pokazali zavidne sposobnosti i sve je proteklo baš kako smo i zamišljali. Zahvalili bismo se i našim sponzorima bez kojih ovo takmičenje ne bi bilo na ovako visokom nivou", kazao je Imširović te se na kraju zahvalio svim sponzorima koji su iskazali spremnost i pomogli u organizaciju takmičenja koje postaje tradicija u Zenici.