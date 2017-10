Na Bjelašnici uskoro okončanje radova na vertikalnom transportu

Bjelašnica

Na Bjelašnici će uskoro biti okončani radovi na kompletnom vertikalnom transportu. Bit će upriličeno i probno puštanje u rad šesterosjeda i četverosjeda, kao i vještačkog osnježenja, a od vremenskih uvjeta zavisi kada će početi zimska skijaška sezona kazala je Feni rukovodilac Sektora marketinga u ZOI 84 Amra Kaljić.

Kada je riječ o šesterosjedu, postavljena je i provjerena sajla, a korpe se već postavljaju. Testiranje senzora šesterosjeda je u toku, dok su atestna testiranja pod punim opterećenjem planirana ove sedmice.



Najveći tehnički radovi su trenutno na izlaznoj stanici četverosjeda, dok je na samom vrhu Bjelašnice u toku završna faza montaže. Šesterosjed ima 65, a četverosjed 21 korpu.



"Polazne stanice šesterosjeda i četverosjeda su u plavo-bijeloj boji, dok će sjedalice biti crne boje. Bit će jednobojni i vjerujemo da će se dopasti mnogima", kazala je Kaljić.



Tehnički radovi na osnježenju su završeni. Finalizira se programiranje automatike sistema. Na Akumulaciji II je napravljeno vještačko jezero, a u toku je polaganje geomembrana.



Završena je sanacija kompletne elektrodistributivne mreže. Izgrađene su tri nove trafostanice, te je položeno više od šest kilometara novih kablova kako bi nova infrastruktura funkionisala bez problema. Obnovljena je sva zastarjela infrastruktura, izgrađena početkom osamdesetih.



U toku je i sanacija te uređivanje okolnih terena.



Kaljić naglašava da bi ove godine zimska skijaška sezona mogla početi i ranije ukoliko to vremenske prilike bude dozvoljavale, s obzirom na to da Bjelašnica sada ima i vještačko osnježenje.



Na stazama će biti 30 novih i sedam starih snježnih topova. Uslov za njihovo efikasno funkcionisanje je da temperatura bude ispod nule.



"S obzirom na to da je ovo najveće ulaganje u postolimpijskom periodu, a ZOI 84 je nosilac svih aktivnosti, vjerujemo da ćemo na obostrano i zadovoljstvo naših korisnika usluga okončati ovaj projekat te da će ove godine Bjelašnica biti respektabilno skijalište", kazala je Kaljić.