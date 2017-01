Memišević: Pravni tim BiH će zatražiti reviziju Presude ICJ-a po tužbi protiv Srbije

Pravni tim Bosne i Hercegovine će u predviđenom roku, koji ističe 26. februara ove godine, zatražiti reviziju postupka pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu (ICJ) po ranijoj tužbi BiH protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, (SRJ), kasnije Srbije i Crne Gore (SCG) za genocid u BiH, potvrdila je Feni Fadila Memišević, predsjednica Fondacije Pravda za Bosnu i Hercegovinu.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Naime, ICJ je Presudom iz februara 2007. utvrdio da se genocid dogodio u Srebrenici, ali ne i u drugim bh. općinama, isključivši pritom odgovornost Srbije za počinjenje genocida, te utvrdivši samo propuste u njegovu sprečavanju i kažnjavanju.



Komentirajući upit u vezi s tim, Memišević navodi da bi ishod ovog novog postupka trebao dovesti do katarze, te da Srbiji treba suočavanje s prošlošću.



"Mi ovdje nemamo suočavanja s prošlošću, a to je ono najvažnije. Dakle 'tapkamo u mjestu', nema prevladavanja prošlosti", ističe ona, podsjećajući da je 'na sceni' i dalje permanentno negiranje, tabuiziranje i minimiziranje genocida.



Memišević. istovremeno, očekuje da će korištenje revizije kao vanrednog pravnog lijeka pred ICJ-em, koji je naznačen u ranijoj presudi, dovesti do pravednog ishoda i satisfakcije za žrtve.



Bosna i Hercegovina je u toku rata, 1993. godine podnijela tužbu za genocid protiv tadašnje SRJ, kasnije SCG, a ICJ je 14 godina kasnije, u februaru 2007. objavio da odgovornost službenog Beograda nije dokazana, ali je istovremeno utvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid.



Budući da u vrijeme donošenja presude tužena SRJ više nije postojala, u presudi je ostala samo Srbija kao nositelj 'zakonskog identiteta' bivše države.