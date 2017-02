Mektić: Srljamo u sunovrat, pitanje revizije presude se mora vratiti u institucije BiH

Cijeli proces revizije presude "izbijen" je iz institucija BiH, u potpunosti je izveden iz sistema, predan je u ruke pojedinih nevladinih organizacija i sada je na onima koji su to uradili da cijeli proces vrate u okvire sistema i institucija BiH, kazao je danas na konferenciji za medije ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Mektić je dodao da je krucijalno da se priča o reviziji presude vrati u okvire institucija BiH i da se prekine utjecaj putem "paralelnih veza".



"Idemo u sunovrat, Predsjedništvo ne može ignorirati da imamo problem u diplomatiji. Pa ne može neki diplomata Srbin zvati mene i pitati me šta da odluči. Ako razbijemo i diplomatiju, ove zemlje nekako imamo unutra, ali je prema vani nema nikako", rekao je Mektić.



Još jednom je ponovio da ne ulazi u pitanje je li revizija bila potrebna već naglašava da cijelu priču treba vratiti u okvire sistema.



Mektić je još jednom ponovio i da je referendum u RS-u iskorišten kao predizborna kampanja SNSD-a i Milorada Dodika. Prema Mektiću, referendum je izigran, raspisan je nekoliko dana uoči izbora, a potom volja naroda nije ispoštovana jer je Dan RS-a izbačen iz Zakona o praznicima RS-a.



"Nisam dozvolio da budem izmanipulisan i da služim njima u ostvarivanju njihovih interesa, zbog toga mi je mirna savjest", dodao je Mektić.



Mektić se žestoko obrušio i na Stašu Košarca, zastupnika SNSD-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Optužio ga je za porodično nasilje, kupovinu automobila vrijednog 100.000 eura od novca zarađenog u institucijama BiH, što Košarac žestoko kritikuje. Mektić je podsjetio i na stavove Staše Košarca iz 2005. godine kada je tražio ukidanje entiteta i jačanje državnog nivoa vlasti.



Podsjetio je i da je upravo vlast koju je činio SNSD 2002. omogućila angažiranje Sakiba Softića jer nisu pokrenuli pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa kada je Predsjedništvo BiH ovlastilo Softića da vodi proces pred Međunarodnim sudom pravde.



Mektić je rekao i da Izetbegović i Dodik jedan drugog hrane, posebno nacionalističkom i huškačkom retorikom.



Referendum o Danu RS-a Mektić je nazvao "privatnim referendumom" naglasivši da su u RS-u to svi objavili, izuzev RTRS-a koji to nije smio objaviti.



"U stanju su da nas uvuku u svaki problem, osim u to da se bavimo rješavanjem ekonomskih pitanja", rekao je Mektić.



Na pitanje da li će ispoštovati odluku o eventualnom povlačenju predstavnika Saveza za promjene iz institucija BiH, Mektić je rekao da on ne želi komentarisati "šta bi bilo kad bi bilo", podsjetivši da će danas biti održan sastanak lidera Saveza za promjene.