Mektić: Paraobavještajne strukture bi mogle iscenirati napad da bi BiH prikazale kao radikalnu

Dragan Mektić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kazao je za Klix.ba da ne isključuje mogućnost da bi paraobavještajne strukture, povezane sa pojedinim političarima u vlasti, mogle iscenirati vrstu terorizma kako bi opravdale tvrdnje da je Bosna i Hercegovina radikalizovana zemlja.

"Postoji određena mogućnost da se upuste u takve radnje kako bi se na neki način iscenirala neka vrsta nenasilnog ekstremizma, pa ako hoćete i terorizma, kako bi se potvrdile nečije tvrdnje o Bosni i Hercegovini kao zemlji u kojoj se nalazi veći broj radikalizovanih osoba, spavača, terorista... Bilo je raznih priča, koje ni na koji način nisu potvrđene u praksi. Ukoliko se upuste u tako nešto, to je vrlo rizično i predstavlja ozbiljno krivično djelo. To bi bio ozbiljan incident. Prikljupljajući informacije o djelovanju tih paraobavještajnih struktura se pominje i takva mogućnost, tako da tako nešto ne bih isključio", rekao je Mektić, dodavši da ne bi mogao govoriti o tome da li neke od tih struktura rade u interesu Republike Hrvatske.



Na pitanje da li ima određena saznjanja da su grupe ili pojedinci planirali određene napade, ministar Mektić je odgovorio da ima saznanja o određenim aktivnostima ali da sa njima ne bi izlazio u javnost.



"Prema informacijama s kojima ja raspolažem, određeni političari na vlasti imaju veze sa tim paraobavještajnim strukturama. Te strukture su povezane i s onim ljudima koji mene žele da diskredituju na razne načine. Ja sam njihova meta već odavno. Njima ne odgovara ono što ja pričam o radikalizmu, ekstremizmu, terorizmu... A ja govorim sigurno ono što jeste, na osnovu saznanja i informacija s kojima mi raspolažemo. Ja nisam ograničen samo na te informacije. Ako neko iz naših bezbjednosnih struktura ima novih informacija, ja sam uvijek spreman da o tome razgovaramo, da to provjeravamo... Ako se ispostave kao tačne, ja sam spreman da to javno priznam. Ali nekima ne odgovara moja priča, jer bi voljeli da ja pričam o tome kako se centar IDIL-a preselio u Bosnu i Hercegovinu, što bi ustvari nanosilo štetu svim građanima Bosne i Hercegovine. Na kraju bi se takva priča odražavala i na ekonomiju u zemlji. Ali, ja ću uvijek govoriti onako kako jeste", poručio je Mektić.



Prema Mektićevim riječima, protiv te pošasti se teško boriti zato što ne funkcioniše pravosudni sistem.



"Ni na osnovu onog što smo dokumentovali i što smo dostavili Tužilaštvu se ta priča nije pokrenula i našla na dnevnom redu. Mi smo dokumentovali aktivnost dijela tih struktura, i sve je to dostavljeno Tužilaštvu. Međutim, to nikako nije bio predmet rada Tužilaštva. Oni se bave sa nevjerovatno minornim stvarima, ko je kome šta rekao, ko je od koga šta čuo, krivotvorenim dokumentima... Pri tom prave pravosudnu blamažu i opštu pravnu nesigurnost. Tu nije riječ samo o neprofesionalizmu, nego i o zlim namjerama, raznim osvetama, bolesnim ambicijama, ljubomori, zlopamćenju s kojima nastupaju nosioci pravosudnih funkcija. Mi se putem institucija borimo protiv tog izazova. Ključno nam je da ono što dokumentujemo dobije svoj epilog u Tužilaštvu, a mi nikako ne možemo da dođemo u tu fazu", objasnio je Mektić.



Na pitanje kako bi ocijenio odnose OSA-a i SOA-a, Mektić je istakao da postoje neki zakoni koji vladaju u obavještajnom sektoru, u kojima nije sve iskreno i korektno.



"Svi su dobri, svi sarađuju, ali ko god može u obavještajnom smislu da se nečeg dočepa i da barata s nekim činjenicama - to će i uraditi. Nije to do te mjere sve iskreno i korektno. Ali naravno, ni u takvoj jednoj situaciji ne možete da ne sarađujete, ili da ne poboljšavate odnose međusobne saradnje. To neće nikad doći do apsolutnog povjerenja, da će neko nekom vjerovati i da neće biti nekih igara iza leđa", zaključio je Mektić.