Mektić: OSA prisluškuje u skladu sa zakonom radi zaštite interesa BiH

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je danas da je Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA) BiH, u skladu sa zakonima i Ustavom BiH, prisluškivala određene zvaničnike iz Hrvatske isključivo s ciljem zaštite ekonomskih interesa BiH i njenih građana.

"Sasvim je legalno i legitimo pravo svake zemlje, pa i BiH, da štiti sve svoje interese i interese građana BiH. Prema tome, institucije BiH, ali i niži nivoi vlasti, dužni su da štite te interese", rekao je Mektić novinarima u Sarajevu.



On je naveo da su OSA i sve druge sigurnosne agencije u BiH dužne da štite i ekonomske interese BiH i da zaštite BiH od nelojalnih, nekorektnih napada koji mogu da utiču ili ugroze ekonomske temelje BiH i da joj nanesu ekonomsku štetu, kao i njenim građanima.



Navodeći da to rade i druge zemlje u Evropi i svijetu, pa tako i sigurnosne institucije BiH, Mektić ističe da interese BiH i njenih građana i zaštitu od "nečijih profiterskih namjera" institucije sigurnosti u BiH sprovode u skladu sa zakonima i Ustavom BiH.



"Sve do čega smo došli i što smo saznali u vezi sa ovom aferom o kojoj su pisali mediji, preduzimali smo u skladu sa zakonom i Ustavom BiH, štiteći njen ekonomski interes i ne dozvoljavajući podrivanje ekonomskog sistema unutar BiH. To ćemo raditi i dalje, na legalan i zakonski način", poručio je Mektić.



Prema njegovim riječima, privatni interesi "udarili su na cjelokupne interese BiH i to se mora spriječiti".



"Da li će to smetati pojedincima i grupama u BiH koji su se našli u svemu ovome, kao i nekima iz neke druge zemlje, to nas ne zanima. Nas obavezuje interes građana i nećemo raditi ništa protiv ekonomskih interesa drugih država", kaže Mektić.



On smatra da je "sada jasnije zašto su neki strani zvaničnici i političari u posljednje vrijeme loše govorili o BiH".



"Sada o tome definitivno mnogo više znamo i sve informacije ćemo dostaviti ključnim institucijama izvršne, zakonodavne i drugih nadležnih vlasti u BiH, jer nije na bezbjednosnim agencijama da preduzimaju odgovor prema drugim državama, nego to na osnovu validnih i tačnih infrmacija treba da rade ključne institucije svake zemlje, pa tako i BiH", rekao je ministar sigurnosti.



Hrvatski list "Nacional" objavio je ranije da OSA vodi specijalni rat protiv Hrvatske, njenog premijera Andreja Plenkovića i spoljne politike hrvatske Vlade, ali i hrvatskog naroda u BiH, navodeći da je imao uvid u više tajnih izvještaja ove agencije.