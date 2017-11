Mektić o izručenju teroriste IDIL-a SAD-u: Mirsad Kandić je u Sarajevu koristio ime Edin Radončić

Dragan Mektić (Foto: Kemal Softić/Klix.ba)

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić obratio se javnosti na konferenciji za medije tokom koje je govorio o izručenju jednog od najtraženijih saradnika IDIL-a Mirsada Kandića iz BiH u Sjedinjene Američke Države.

Mektić je kazao da je riječ o jednom od najtraženijih terorista u svijetu, a kojeg je pronašla OSA u saradnji s drugim sigurnosnim agencijama u našoj zemlji. Ocijenio je da je riječ o operaciji koja je trajala nekoliko mjeseci, a koja je završena tako što je Kandić predat vlastima SAD-a.



Kako kaže, radi se o opasnoj osobi koja je imala niz najodgovornijih funkcija u konkretnim i samim operacijama IDIL-a, počevši od vrbovanja i provjera osoba koje se priključuju terorističkoj organizaciji pa sve do snabdijevanja naoružanjem i izrade oružja.



"On je na neki način bio šef obavještajne službe IDIL-a", rekao je Mektić.



Mektić je istakao da je Kandić imao više od deset identiteta i da je posljednji put u BiH ušao pod lažnim imenom Ivan Popović, a da se u našoj zemlji služio imenom Edin Radončić. Otkrio je da je lociran 4. jula, nakon čega su ga uhapsili pripadnici SIPA-e u sarajevskom naselju Grbavica.



"SAD su dale nalog za potragu 2014. godine da bi u 2016. godini objavile crvenu međunarodnu potjernicu. Odajem priznanje prije svega OSA-i, ali i drugim sigurnosnim agencijama u BiH", rekao je Mektić.



On dodaje da je naša zemlja dobila niz pohvala od obavještajnih struktura važnih i značajnih zemalja, a sve zbog hapšenja i ekstradicije Kandića. Još jednom je ponovio da BiH neće imati nikakve tolerancije prema osobama koje imaju bilo kakve veze s terorizmom.



Ministar sigurnosti smatra kako je BiH poboljšala svoj imidž na međunarodnom planu s obzirom na to da je u našoj zemlji "pala ozbiljna teroristička riba".



"Želim da pošaljem poruku svim lažnim ekspertima da je daleko od stvarnosti ono što oni pišu i objavljuju. Oni žive u 80-im i 90-im godinama te stalno ponavljaju deset imena s ciljem da proizvedu strah među stanovništvom u BiH", kazao je Mektić.



On ističe da obavještajno-sigurnosne agencije u BiH imaju i kapacitet i opredjeljenje da se suprotstave svakoj terorističkoj prijetnji. Podsjetio je da je Kandić promijenio nekoliko država, od Velike Britanije, Njemačke do Turske, ali da je uhapšen u BiH.



Mektić je kazao da je Kandić imao neku vrstu podrške u BiH, ali da o tome ne može govoriti jer se moraju istražiti njegovi kontakti s drugim osobama. Podvukao je da on nije pravio terorističku mrežu u BiH, već se krio u našoj zemlji.