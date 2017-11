Ljekari u Sarajevu neće štrajkovati, postignut dogovor s Vladom KS

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković sastao se danas sa ljekarima, konstatujući nakon sastanka da štrajkova više neće biti, da je načelno postignut dogovor u vezi procenta dežurstava i drugih formalnosti.

Premijer Kantona Sarajevo je konstatovao da su najsitniji detalji sa ljekarima dogovoreni, a da oni nisu bili tako bezazleni kako su se činili, jer su ljekarima bili jako bitni.



"Mi smo imali nešto drugačije stavove od ljekara, opet smo našli kompromise u kojima smo riješili neka pitanja dežurstava, podrške kolektivnom ugovoru i druga pitanja, sve na opšte zadovoljstvo", rekao je Konaković.



Istakao je da je sve na bazi usmenog dogovora, za koji se nada da kasnije neće naići na probleme.



"Imamo potrebu administrativnih procedura, u kojima ćemo se na sjednici Vlade KS morati vratiti jedan korak unazad, jer federalni procesi nisu išli onom brzinom kojom smo htjeli. Riječ je o formalnostima, načelno smo postili dogovori", rekao je Konaković.



Dodao je da štrajkova više nema, da je jedan završen, a drugog neće ni biti.



"Ljekari će imati mnogo bolje uslove rada, investiramo u opremu. Bili su sporni neki procenti dežurstava. Mi smo tražili da to ne bude fiksno, a ljekari su tražili da budu fiksni. Onda smo našli kompromis. Kad neko hoće da se dogovri, onda se dogovori", konstatovao je Konaković.



Napomenuo je da od početka govore da ovdje nije bio problem novca.



"Nema potrebe za novim sredstvima. I ono što bi mogao biti problem nekoliko stotina hiljada KM, a ljekari su predložili da se ljekarima opšte prakse ide na proporcionalno povećanje. Tu smo ostavili prostor, da nešto ne zafali: riječ oko 19 miliona KM povećanja u zdravstvu", zaključio je Konaković.



Rifat Rijad Zaid je rekao da svi kantoni imaju isti prijedlog kako da ide sukcesivno povećanje.



"U Zeničko-dobojskom kantonu je napravljen preliminarni dogovor, ali nije potpisan do danas i oni imaju taj štrajk koji će paralizovati zdravstveni sistem tog kantona. To ne znači automatski obustavu rada doktora", rekao je Zaid.