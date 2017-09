Klub Hrvata u Domu naroda PFBiH napao medije: Prestanite nad nama vršiti hajku

U povodu sve češćih pisanja medija o zloupotrebi javnih sredstava u Parlamentu Federacije BiH saopćenjem za javnost oglasio se Klub delegata iz reda hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Oni navode da su delegati Doma naroda Parlamenta FBiH izabrani kao dužnosnici s dvostrukim legitimitetom i kao takvi prvenstveno odgovaraju narodima i građanima koji su ih birali."S obzirom na kompleksnu političku situaciju, smatramo krajnje neprimjerenom i neodgovornom ovu višemjesečnu medijsku hajku na ovaj dom, prvenstveno hrvatske delegate, ali i sve druge", piše u saopćenju za javnost.Kao Klub Hrvata, oštro osuđuju konstantno kriminaliziranje hrvatskih dužnosnika općenito, posebice delegata, predsjedavajuće Doma naroda Parlamenta FBiH Lidije Bradare te članova njenog kabineta."Pojedini mediji su u posljednjih nekoliko mjeseci više puta iznosili netačne, neprovjerene, a posebice nedokazane tvrdnje koje krajnje diskriminiraju navedene osobe, očito s ciljem krajnjeg narušavanja njihova integriteta. Posebno zabrinjava korištenje informacija, tačnije navoda neimenovanih izvora koji dolaze iz Parlamenta FBiH ili konkretnije Doma naroda. Krajnje je neprimjereno, čak i nedozvoljeno, iznošenje bilo kakvih ličnih podataka vezanih za delegate bez njihova dopuštenja pa čak i znanja, a posebice namjerno puštanje određenih službenih akata u javnost", piše u saopćenju za javnost.Dalje se dodaje da s tim u vezi, glede posljednjih u nizu napada koji su se dogodili prije nekoliko dana, odgovorno tvrde da nijedan delegat iz Kluba Hrvata ne prima dupli paušal."Nadalje, kako bi preduhitrili sve buduće napade kojih će, ne sumnjamo, biti jer je kampanja za pojedine očito počela, odgovorno tvrdimo da nijedan član ovog kluba ne zloupotrebljava nijedno od svojih prava koja mu zakonom pripadaju. I na kraju, glede unitarističke koncepcije i želja određenih zastupnika da se Dom naroda ukine, pozivamo ih da vrate mandate u istom jer nije uredu da predstavljaju i sjede u instituciji za koju smatraju da nije potrebna. Klub Hrvata vrlo dobro zna koja je svrha ovog doma, koga i zašto naši delegati predstavljaju i to će odgovorno činiti i dalje", piše u saopćenju.Podsjećamo, Tužilaštvo Kantona Sarajevo otvorilo je istragu zbog nezakonitog zapošljavanja savjetnika u Domu naroda Parlamenta FBiH , a na osnovu priče Centra za istraživačko novinarstvo (CIN). Riječ je o savjetnicima koje je bez dovoljno radnog iskustva zapošljavala predsjedavajuća Bradara.Sekretar Doma naroda Parlamenta FBiH Izmir Hadžiavdić potvrdio je medijima da je Federalna uprava policije (FUP) po nalogu Tužilaštva KS zatražila dostavljanje dokumentacije o zapošljavanju Bradarinih savjetnika.Pored toga, na osnovu pisanja CIN-a formiran je i predmet o nezakonitom uzimanju naknada za odvojeni život Posljednj u nizu nepravilnosti u Domu naroda Parlamenta FBiH objavio je portal Klix.ba. Ovaj put riječ je o istovremenom uzimanju naknada u Parlamentu FBiH i kantonalnim skupštinama , uprkos tome što je zakonom jasno propisano da delegati mogu ostvarivati primanja samo u jednoj instituciji, nikako u obje.Iz Parlamenta FBiH (institucije) potvrđeno nam je da ne postoji nikakva koordinacija između kantonalnih skupština i entitetskog parlamenta na osnovu koje bi se moglo doći do podataka o zloupotrebi javnih resursa u smislu primanja paušala te da je Administrativna komisija Doma naroda Parlamenta FBiH odobravala nekim delegatima isplatu naknada.Ovim povodom s identičnim upitom kontaktirali smo sve delegate od kojih smo tražili informaciju da li su pokretali proceduru odricanja od primanja u kantonalnim skupštinama, a na koji je do zaključenja teksta od 54 delegata odgovorilo samo njih pet. Među tih pet delegata nijedan nije bio delegat iz Kluba hrvatskog naroda.