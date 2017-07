Johannes Hahn razočaran: Pročitajte pismo koje je poslao Denisu Zvizdiću

Foto: Arhiv/Klix.ba

Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn uputio je pismo predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisu Zvizdiću u kojem je istakao razočarenje zbog nepotpisivanja Ugovora o Transportnoj zajednici, navodeći da je to obeshrabrujući pokazatelj opredijeljenosti BiH za evropsku perspektivu. Pismo prenosimo u cijelosti.

Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn uputio je pismo predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisu Zvizdiću u kojem je istakao razočarenje zbog nepotpisivanja Ugovora o Transportnoj zajednici, navodeći da je to obeshrabrujući pokazatelj opredijeljenosti BiH za evropsku perspektivu. Pismo prenosimo u cijelosti.

Poštovani predsjedavajući,



Na nedavno održanom Samitu za Zapadni Balkan u Trstu, Bosna i Hercegovina razočaravajuće nije uspjela da pokaže svoje opredjeljenje i spremnost da slijedi svoj evropski put.



Duboko žalim što vaša zemlja nije bila u mogućnosti da se pridruži ostalih pet zemalja Zapadnog Balkana u potpisivanju Ugovora o Transportnoj zajednici koji je važan korak prema unapređenju infrastrukture i kvalitetnijim transportnim uslugama u cijeloj regiji. Odsustvo vašeg potpisa na ovom važnom međunarodnom sporazumu - koji je izrađivan osam godina – veoma je obeshrabrujući pokazatelj opredijeljenosti BiH za evropsku perspektivu.



BiH je već parafirala Ugovor o Transportnoj zajednici u februaru ove godine, što je dalo vašoj zemlji dovoljno vremena da riješi sva otvorena interna pitanja koja se tiču potpisivanja.



Deklaracijom sa samita BiH je pozvana da potpiše ugovor što je prije moguće i ja bih želio dodati da lideri iz regije i Evropske unije očekuju da će vaša zemlja to potpisati u skoroj budućnosti.



U Trstu je Evropska komisija objavila zvanični paket od sedam projekata za unapređenje transportnih i energetskih veza unutar Zapadnog Balkana i između regije i Evropske unije. U ovom paketu su četiri projekta koje je BiH podnijela za ukupni grant od 46 miliona Eura, uključujući konstrukciju od tri sekcije Koridora 5C (Ponirak-Vraca i tunel Zenica-Donja Gračanica sekcija u federalnom entitetu i Johovac-Rudanka sekcija u entitetu Republika Srpska) kao i projekt Luka Brčko.



Pored unapređenja domaćih i međunarodnih transportnih veza BiH, ovi projekti nude rijetku priliku za kreiranje poslova, privlačenje novih investitora, unapređenje ekonomskog rasta i na kraju poboljšanje svakodnevnog života građana. Ovu priliku ne bi trebalo propustiti.



Prethodno sam vas informisao o tome kako je važno osigurati da su sve investicije u infrastrukturnim projektima dovoljno zrele i spremne za finansiranje. S tim u vezi, neophodno je da zemlja uspostavi neophodni fiskalni prostor da to omogući, zajedno s EU grantovima, zajmovi međunaronih finansijskih institucija se mogu podsticati. Kako su vas već moje službe upozorile, EBRD koji je jedan od glavnih partnera na projektu Koridora 5C, uslovio je svoju podršku za te projekte usvajanjem zakona o akcizama.



Kao što je navedeno u zajedničkom pismu potpredsjednice Mogherini i mene od 26. juna, ozbiljna evidencija implementiranih reformi će privući investitore i ohrabriti donatore da vam osiguraju finansijsku pomoć.



Imajući sve ovo na umu, želio bih pojasniti da će se podrška komisije za sva četiri projekta nastaviti čim se riješe otvorena pitanja u vezi sa zahtijevanim fiskalnim prostorom, uključujući usvajanje zakona o akcizama, i kada BiH potpiše Ugovor o Transportnoj zajednici. Također, očekujemo rješenja za pitanja koja je postavio Brčko distrikt u vezi s projektom Luka Brčko.



Vrijeme je od velikog značaja. Ukoliko ne vidimo rješenje ovih pitanja do kraja septembra, razumjet ćete da ćemo morati izvršiti realokaciju ovih fondova na projekte u susjednim zemljama.



Nadam se da ovo neće biti neophodno, kao i da će BiH uspjeti omogućiti ispunjenje svih neophodnih uslova za implementaciju ovih infrastrukturnih projekata. Moja služba vam stoji na raspolaganju da se poveže s vama po pitanju načina kreiranja daljeg fiskalnog prostora za podršku implementaciji budućih projekata, osim ova četiri koja su trenutno u pitanju.



Komisija je pokazala duboku posvećenost evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. U vrijeme kada Komisija bude pozvana da cijeni aplikaciju za članstvo Bosne i Hercegovine, ja očekujem da vidim isti nivo posvećenosti od svih vlasti u zemlji. Na vas računam da omogućite internu koordinaciju koja bi mogla biti neophodna da se zaključi potpisivanje Ugovora o Transportnoj zajednici i usvoji zakon o akcizama.