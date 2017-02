Mladen Ivanić (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić obratio se javnosti nakon što je prekinuta vanredna sjednica Predsjedništva BiH na kojoj je bilo govora o pоdnоšеnju zаhtјеvа zа rеviziјu prеsudе Меđunаrоdnоm sudu prаvdе u Hаgu u slučајu Bоsnе i Hеrcеgоvinе prоtiv Srbiје.

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić obratio se javnosti nakon što je prekinuta vanredna sjednica Predsjedništva BiH na kojoj je bilo govora o pоdnоšеnju zаhtјеvа zа rеviziјu prеsudе Меđunаrоdnоm sudu prаvdе u Hаgu u slučајu Bоsnе i Hеrcеgоvinе prоtiv Srbiје.

Ivanić je kazao da je sjednica Predsjedništva BiH održana, ali da Izetbegović nije bio za to da se izjasni da li će BiH podnesen zahtjev za reviziju presude, nakon čega je napustio sjednicu. Ubrzo nakon toga sjednicu je napustio i Dragan Čović.



Istakao je da je ovo bio jedan od posljednjih pokušaja da se funkcionisanje BiH vrati u institucije sistema dodajući da to nije uspjelo. On kaže i da Safet Softić ima legitimitet da podnosi tužbu, ne može jedan čovjek odlučivati o stvarima koje imaju duboke implikacije.



On je rekao da se boji da se ovakvim potezom ušlo u duboku institucionalnu krizu. Ivanić je dodao da njega tužba ne zanima, jer je uvjeren da ona nije bila legitimna, već da ga zanimaju paralelizam i vaninstitucionalno djelovanje u BiH.



Ivanić je rekao i da je veliki problem kada će biti zakazana naredna sjednica Predsjedništva BiH, ističući da će se on potruditi da sve funkcioniše, ali da nije on napravio krizu.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH je kazao da ne zna da se ikada desilo da sjednica Predsjedništva BiH u postdejtonskoj BiH bude prekinuta na ovakav način. Kako kaže, jasno je da je odluka o tome da se tužba preda bila donesena i da je bilo kakav ishod sjednice ne bi promijenio.



Rekao je da je veoma važno imati hladnu glavu i da očekuje da predstavnici iz RS-a ne rade ono što je radio Izetbegović, odnosno da ne blokiraju rad institucija BiH. Ivanić je rekao da se danas i glasalo o reviziji da bi bio protiv, Izetbegović za, a Čović suzdržan, što znači da svakako odluka ne bi bila donesena.



Očekuje od predstavnika iz RS-a da donesu razumne odluke i ne ponavljaju vaninstitucionalan pristup, ali da iskažu jasan stav da se ne može desiti da odluke donose samo predstavnici jednog naroda.







Što se tiče legitimiteta Safeta Softića, Ivanić je kazao da svaki slučaj za reviziju podrazumijeva novu autorizaciju i da će se to vidjeti u budućnosti.



On je rekao da pitanja o bojkotovanju institucija BiH ne treba postavljati njemu već Izetbegoviću. Dodao je da on ne brani Srbiju, već da brani način odlučivanja u našoj zemlji.



Što se tiče sjednica Predsjedništva BiH, on je rekao da ne može govoriti o narednoj sjednici te da će se, ukoliko dođe do nje, truditi da na dnevnom redu bude govora o problemima građana BiH.



On je kazao i da će uputiti Međunarodnom sudu u Hagu pismo o činjenicama, a to je da ne postoji odluka o pokretanju zahtjeva za reviziju i da je Predsjedništvo BiH raspravljalo o tome. Dodao je da mu ne pada napamet da produžuju krizu, ali da je neralno očekivati da se sada nastavi kao da ništa nije bilo.



Podvukao je da BiH ulazi u ozbiljnu krizu i da je trebaju rješavati oni koji su je izazvali.



Podsjećamo, političari iz reda srpskog naroda osporavaju zahtjev koji bi danas Меđunаrоdnоm sudu prаvdе u Hаgu trebalo da podnese agent BiH Sakib Softić. Riječ je o zahtjevu za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za agresiju i genocid.



Najava revizije izazvala je krizu vlasti u našoj zemlji s obzirom na to da su zastupnici i ministri iz RS-a odbili doći na ranije najavljene sjednice Zastupničkog doma i Parlamentarne skupštine BiH.



Oštre reakcije stigle su i iz Srbije, a predsjednik susjedne zemlje Tomislav Nikolić kazao je nakon sastanka s Ivanićem i predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom u Beogradu da je neizvjesno šta će se dešavati u BiH i kakvi će odnosi biti sa Srbijom.