Istražiteljica SIPA-e prezentirala presretnute razgovore Radončića i Čibukčića

Na suđenju za ometanje rada pravosuđa, svjedokinja Tužilaštva BiH je reproducirala presretnute razgovore u kojima optuženi Fahrudin Radončić, između ostalih, pominje Azru Sarić.

Istražiteljica Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Zvjezdana Skeledžić je po zahtjevu tužioca Bože Mihajlovića preznetovala razgovor koji su uoči Nove 2016. godine vodili optuženi Fahrudin Radončić i Fuad Čibukčić, koji je ranije saslušan kao svjedok.



Čibukčić u razgovoru pojašnjava Radončiću da je bio u Dubrovniku kada je vidio "iza leđa izlazi Almir Džuvo sa Azrom Sarić", nakon čega mu optuženi govori da napiše vrijeme i mjesto. U narednom razgovoru između njih dvojice, kako se čulo u sudnici, Radončić govori kako Džuvo kaže da: "Nije to Sarićka, nego neka Marijana", na šta Čibukić objašnjava da je pobjegla udesno, dok je Džuvo prišao i pozdravio se.



"Čak imamo i snimak, iz kola smo ih snimili", navodi u razgovoru Čibukčić.



Pušten je potom razgovor između Radončića i Damira Fazlića u kojem optuženi kaže da je Čibukčić vidio Sarić u Dubrovniku, da "ona treba da svjedoči trineastog" i da je bila s Džuvom.



U razgovoru koji je vodio sa Safetom Oručevićem, a koji je također reproduciran u sudnici, Radončić pominje da je Džuvo i Sarić vidio i Paša iz Zagreba. U razgovoru s Emirom Talirevićem, Radončić govori kako je to "Paša iz Zagreba javio njegovom drugu". Talirević u komunikaciji odgovara: "Šta su mislili, Nova godina u Dubrovniku, niko ih neće vidjeti". Talirević je u narednom razgovoru kazao Radončiću da mu je obavještajna služba dobra, te da je te informacije potvrdio i neki njegov prijatelj.



U istom razgovoru optuženi govori kako će on svjedočiti tek krajem marta, da postupak još traje, jer treba da svjedoče Sarić i još neke osobe. Sa Talirevićem optuženi je govorio i o drugim stvarima, te se između ostalog, moglo čuti: "Ja prema tebi najpoštenije, ti da me hapsiš kao da se ništa ne dešava".



U sudnici su pušteni i razgovori koje su početkom januara vodili optuženi Bakir Dautbašić i Zijad Hadžijahić, koji kaže da je dobio saglasnost za razgovor s tužiocem. Kada mu Dautbašić govori da pojasni, Hadžijahić kaže: "Razgovarat ću s tužiocem glede ove autonomne pokrajine bivše".



Dautbašić u narednom razgovoru koji je pušten u sudnici obavještava Hadžijahića da su se “na sastanku dotakli Slovenije”, da to ide u proceduru i da je naredni sastanak za sedam dana. Potom kaže da procedura znači da vide hoće li Slovenija biti izvodiva, ali da će biti otvoreno mjesto konzula u nekom njemačkom gradu, na šta Hadžijahić odgovara da bi to bilo dobro.



Također, Dautbašić obavještava i Bilsenu Šahman da “zapiše sebi 14. januar u 10 sati”, te dodaje da će istog dana i on dati izjavu u Kantonalnom tužilaštvu, te da će vjerovatno doći poziv. Dautbašić je potom i Radončiću rekao kako mu je "ova u kantonalnom potvrdila prijem pismena".



Radončić, Dautbašić, Šahman i Hadžijahić se terete za ometanje rada pravosuđa, te davanje i primanje koristi za trgovinu uticajem. Radončić je, prema optužnici, naredio izvršenje pritiska na svjedokinju Sarić da lažno svjedoči u postupku protiv Nasera Kelmendija na Kosovu, dok su izvršioci bili Šahman i Dautbašić.



Radončiću je na teret stavljeno i da je, u dogovoru s Dautbašićem, nastojao od Hadžijahića, uposlenika američke ambasade u BiH, saznati da li je u vezi s pritiskom na svjedokinju Sarić otvorena istraga i, ako jeste, da pokuša uticati da se zatvori. Zauzvrat je Hadžijahiću, prema navodima Tužilaštva, obećano imenovanje njegove supruge na mjesto ambasadora u Sloveniji ili nekoj zapadnoevropskoj zemlji.



Odbrane optuženih su prije ročišta tražili od Vijeća da se neki od razgovora ne reprodukuju u cilju zaštite privatnog života osoba koje se u njima pominju, kao i da oni i budu pušteni na ročištu koje će biti zatvoreno za javnost. Zbog toga se dobar dio snimaka nije ni puštao u sudnici, na šta je prigovorio tužilac Mihajlović.



Predsjedavajuća Vijeća Hasija Mašović je stranke obavjestila da se raniji način izvođenja dokaza pokazao kao neefikasan, te da će odbrana svoje komentare na razgovore dati nakon što tužilac završi s njihovim izvođenjem. Ranije je odbrani bila data mogućnost da se izjasni nakon svakog puštenog razgovora.



Nastavak suđenja je zakazan za 15. februar, prenosi Birn.