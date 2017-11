Inspekcija KS: Prava studenata Medicinskog fakulteta UNSA nisu dovedena u pitanje

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS (KUIPKS) oglasila se saopćenjem povodom navoda Studentskog parlamenta UNSA da studenti Medicinskog fakulteta više nemaju "pravo glasa" na tom fakultetu, nakon što je kantonalni inspektor za visoko obrazovanje ukinuo član 2. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog vijeća.

Iz KUIP-a ističu kako je istina da je rješenjem kantonalnog prosvjetnog inspektora za visoko obrazovanje Medicinskom fakultetu UNSA zabranjena primjena člana 2. Poslovnika o radu NNV-a, ali je potpuno netačno da su time prava studenata za učešće u radu ovog tijela dovedena u pitanje. Tim rješenjem je, kažu, naređeno da se sastav NNV-a tog fakulteta proširi dodatnim brojem članova na način kako je predviđeno članom 135. Zakona o visokom obrazovanju KS."Radi istinitog informisanja javnosti cijenimo da je veoma važno istaći da prethodni i važeći zakon o visokom obrazovanju KS na isti način tretiraju prava studenata u vezi s učešćem u NNV-u. Tako se u NNV-u Medicinskog fakulteta UNSA bira osam predstavnika iz reda studenata I, II, III, IV, V i VI godine sudija, predstavnika studija na engleskom jeziku i III ciklusa i taj broj je ostao isti. Međutim, s obzirom na to da je NNV tog fakulteta formirano na osnovu Poslovnika o radu donesenog na osnovu Zakona o visokom obrazovanju KS iz 2013. godine, inspektor je zabranio primjenu člana 2. Poslovnika o radu NNV-a, kojim je propisan sastav Vijeća. Pored toga, Medicinskom fakultetu je naloženo da u ostavljenom roku formira NNV u skladu s odredbama važećeg zakona, što je i izvršeno", stoji u saopćenju.Kažu da je NNV ovog fakulteta postupilo prema rješenju, što je utvrđeno u inspekcijskom nadzoru prilikom kojeg je utvrđeno i da je Udruženje studenata Medicinskog fakulteta 25. oktobra 2017. godine dostavilo NNV-u spisak imena osam izabranih predstavnika studenata u vijeću."Zapisnikom inspektora konstatovano je i da je izabranim predstavnicima studenata upućen poziv za sjednice koje su bile zakazane 27. i 31. oktobra 2017. godine, ali se niko od njih nije pojavio. Svoje odsustvo slanjem obavijesti opravdala su dva predstavnika studenata i to za sjednicu 31. oktobra 2017. godine.Smatramo da je za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mnogo važniji podatak da je Rješenjem inspektora, od 6. oktobra 2017. godine, Medicinskom fakultetu UNSA zabranjen upis redovnih studenata I ciklusa studija koji se finansiraju sredstvima osnivača u studijsku 2017/18. godinu, a koji su već jednom obnovili studijsku godinu zadržavajući taj status. Istim rješenjem Fakultetu je naređeno da, isključivo na osnovu prosjeka ocjena samofinansirajućim studentima omogući uživanje prava redovnog studenta na teret Budžeta KS, za onaj broj studenata koji su taj status izgubili obnavljanjem godine više od jednom, kako je i propisano članom 164. stav 6. i 7. zakona", stoji u saopćenju.Poručuju da je to istovremeno odgovor Inspektorata na zahtjeve SPUS-a da se studentima, koji imaju prosjek 8,5 i više, a imaju status redovnog samofinansirajućeg studenta, omogući status redovnog studenta."Dodajemo da je na ovo rješenje kantonalnog inspektora izjavljena žalba Medicinskog fakulteta u Sarajevu 19. oktobra 2017. godine koja je proslijeđena Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS na dalje odlučivanje, kao i da žalbeni postupak još nije okončan", zaključuje se u saopćenju.Podsjećamo, predstavnik SPUS-a Merim Serdarević održao je konferenciju za novinare na kojoj je rekao kako studenti Medicinskog fakulteta više nemaju "pravo glasa", jer nisu članovi NNV-a zbog navedenog rješenja inspektora. Istaknuto je kako administrativno osoblje koje je blisko bivšem rukovodstvu fakulteta vrši pritisak na studente i uposlenike koji imaju akademsko zvanje.Oglasilo se i rukovodstvo Medicinskog fakulteta u kojem je rečeno da niko nije poništio olduku o učešću studenata u NNV-u te da studenti sami opsturiraju rad ovog tijela svojim nedolaskom na sjednice.