Medicinski fakultet UNSA: Studenti opstruiraju rad Nastavno-naučnog vijeća nedolaskom na sjednice

Foto: Arhiv/Klix.ba

Rukovodstvo Medicinskog fakulteta UNSA oglasilo se saopćenjem u kojem navodi kako je nisu tačni navodi da je studentima ovog fakulteta onemogućeno pravo glasa, kao ti da je inspektor za visoko obrazovanje KS poništio odluku o učešću studenata na sjednicama Nastavno-naučnog vijeća (NNV) ovog fakulteta.

U saopćenju kažu kako takva odluke ne postoji niti je ikada postojala, kao ni akt inspektora za visoko obrazovanje.



"Istina je da je inspektor za visoko obrazovanje 19.10.2017. godine donio Rješenje kojim je zabranio primjenu člana 2. Pravilnika o radu NNV-a. i istovremeno naložio formiranje NNV-a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, te primjenu člana 135. stav 1.o 2. navedenog Zakon i to sve u roku od 15 dana. Postupajući po Rješenju inspektora za visoko obrazovanje, v.d. dekane Medicinskog fakulteta je sazvala 13. redovnu sjednicu NNV-a u skladu sa članom 135. stav 1. i 2. navedenog Zakona čime je sastav NNV-a ustvari proširen za određeni broj akademskog osoblja. Pri tome prava studenata na učešće u radu ovog tijela Fakulteta uopće nisu tretirana navedenim Rješenjem inspektora, niti bilo kakvim postupcima rukovodstva Fakulteta", stoji su saopćenju.



Rukovodstvo Medicinskog fakulteta navodi kako 13. redovna sjednica nije održana jer nije bilo kvoruma i to u dva pokušaja jer je ponovo bila zakazana 27.10, ali je odložena za 30.10. kada ponovo nije održana zbog nedolaska većina članova NNV-a iz reda akademskog osoblja i predstavnika studenata.



"Navodi predsjednika SPUS-a su netačni i paradoksalni jer su upravo studenti svojim neodzivanjem na uredno dostavljene pozive za učešće na sjednici i to u oba zakazana termina, postali učesnici opstruiranja rada NNV-a Medicinskog fakulteta u Sarajevu. To dokazuje da su netačni navodi da su studenti pod pritiskom neakademskog osoblja jer se sjednice NNV-a nisu mogle održati zbog nedolaska akademskog osoblja kojem su se studenti pridružili. Očigledno je da su studenti ponovo instrument za postizanje već ranije prepoznatih interesa određenih struktura van rukovodstva ovog fakulteta", stoji u saopćenju.



Također, navode kako nije tačna informacija da postoji bilo kakav "pravni vakum" niti da se pokušavaju održati "nelegalne sjednice", kao ni da je navedenim Zakonom utvrđen bilo kakav procenat učešća studenata u radu ovog tijela.



"Od momenta kada je sastav NNV-a usklađen s novim Zakonom o visokom obrazovanju, došlo ej do situacije da se sjednice ovog tijela ne mogu održati iz razloga nedolaska njegovih članova. Na ovaj način, odnosno nedolaskom članova, uključujući i studenata, na zakazane sjednice NNV-a došlo je do situacije u kojoj je onemogućen rad ovog tijela koji između ostalog uključuje i donošenje niz pravnih akata pa tako i Pravilnika o svom radu i odluka po eventualno postavljenim studentskim zahtjevima", zaključuje se u saopćenju koje potpisuje Rukovodstvo Medicinskog fakulteta UNSA.