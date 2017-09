Kurbanski ili Hadžijski bajram je vrijeme kada se muslimani približavaju Bogu i jedni drugima, bogati siromašnima i siromašni bogatima, a nijedan trud, nijedno dobro djelo neće biti uzalud. Imam Jordanske džamije u Sarajevu Fikret ef. Pašanović za Klix.ba kaže da je Kurban-bajram važniji od Ramazanskog bajrama i da se u islamu smatra "velikim Bajramom".

Kurbanski ili Hadžijski bajram je vrijeme kada se muslimani približavaju Bogu i jedni drugima, bogati siromašnima i siromašni bogatima, a nijedan trud, nijedno dobro djelo neće biti uzalud. Imam Jordanske džamije u Sarajevu Fikret ef. Pašanović za Klix.ba kaže da je Kurban-bajram važniji od Ramazanskog bajrama i da se u islamu smatra "velikim Bajramom".

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Oprost grijeha i osjećaj zajedništva

Bajram na hadžu, vrhunac i skidanje bremena

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

"Prije Bajrama imamo 10 dana mjeseca zulhidžeta i to je vrijeme u kojem su Allahu najdraža dobra djela. Cijeli period od tri mjeseca je odabran i itekako značajan period, ali mi to nekako drugačije doživljavamo i obilježavamo u odnosu na Ramazanski bajram. Treba obratiti pažnju na ovaj Bajram, jer njegovo ime samo govori o njegovom značaju, Hadžijski bajram, Bajram za vrijeme kojeg se obavlja hadž kao peta islamska dužnost, Kurban-bajram za vrijeme kojeg se prinosi žrtva preko koje se približavamo Allahu. To su stvari koje dovoljno govore o njegovom značaju i vrijeme je da promijenimo pristup", kazao je efendija Pašanović.Približavanje je proces, čim se rodimo približavamo se smrti, a vjernici bi cijeli život trebalo da posvete približavanju Bogu kako bi milost i blagodat osjetili i na ovom i na budućem svijetu. Kurban je jedan od tih koraka."Bez zahmeta nema rahmeta, zahmet je kod nas služenje i ulaganje napora, a rahmet milost. Teško je zaslužiti Allahovu milost i nekad se treba malo i pomučiti. U hadisima se kaže da onaj ko se primakne Allahu za pedalj, Allah se njemu približi za aršin. Ko se približi Allahu za aršin, on mu se približi za hvat. Nijedan naš napor, trud i odricanje nisu uzalud, pozitivne posljedice onoga što radimo u ime Allaha ćemo osjetiti ovdje, a posebno na budućem svijetu", ističe Pašanović.Islam je vjera života u kojoj je sve isprepleteno. Sve ono što je muslimanima propisano, osim vjerske, ima i svjetovnu, socijalnu i duhovnu dimenziju."Kur'anski ajet govori da do Allaha ne stižu ni meso ni krv njihova, nego stiže naša bogobojaznost. Allah je taj koji ocjenjuje naše motive, do kojeg stiže ono što stoji iza našeg kurbana. Jedno dolazi do Allaha, a drugo je namijenjeno da pomognete siromahu. Kao što reče jedan naš pjesnik: 'Ko smrt kurbana je bolovao, taj voli čovjeka'. Onaj ko osjeti šta znači umrijeti, taj osjeti da voli čovjeka", smata naš sagovornik.Na džematlije uvijek apeluje da kroz osjećaj zajedništva važnost kurbana i Bajrama približe mlađima."Poslanik Muhamed je svoj kćerki Fatimi govorio: 'Fatima, ustani i prisustvuj klanju svog kurbana jer će ti s prvom kapljicom krvi koja padne biti oprošteni svi grijesi. I reci Kur'anski ajet - Moj namaz, i obredi moji, i moj život i moja smrt pripadaju Allahu, Gospodaru svjetova'. To je način da se kod mlađih generacija stvori osjećaj o važnosti žrtve i islama. Većina se kod nas odlučuje za klanje sitne stoke, ali taj osjećaj zajedništva dolazi do izražaja kada se nekoliko rođaka ili prijatelja udruži u klanju krave i onda svako na neki način učestvuje", rekao nam je imam Jordanske džamije.Stalno podsjeća da je Bajram dan radovanja i čašćenja i da ono što muslimanima nije dozvoljeno u svakodnevnom životu, nije dozvoljeno ni za Bajram."Kada bismo tako doživljavali stvari, sve bi bilo kako treba. U podsvijesti mnogi imaju da su alkohol, nemoral, razvrat i drugo dozvoljeni kad nije Bajram pa kada se to dešava na Bajram teže nam pada. Na tome moramo svi zajedno raditi, ali porodica prije svega. Živimo u nezgodnom vremenu, ali dosta mladih pazi da ne okalja taj mubarek dan", smatra Pašanović.Dočekati Kurban-bajram na hadžu je, ističe, neopisiv osjećaj. Prvi put ga je doživio prije 32 godine. Nema slavljeničkog tona, ni čestitanja, ali postoji osjećaj olakšanja."Dan uoči i prvi dan Bajrama su vrhunac hadžijskih obreda. Napor vezan za klanje i dijeljenje kurbana je sitnica u poređenju s naporima, odricanjima i težinom koju osjećaju vjernici na hadžu, ali slatkom težinom. Čovjek lebdi u vrhuncu obreda koje obavlja, većina ne stigne na bajram-namaz, jer na hadžu nisu obavezni. To je neizvodivo, pošto se neposredno pred Bajram vrši bacanje kamenčića na Mini i onda rijetki uspiju stići na namaz. To je nemjerljivo, Bajram kod kuće u krugu porodice je Bajram u punom smislu, Bajram radosti i veselja, ali, naravno, i onaj koji se dočeka na hadžu je nešto neponovljivo, posebno ako znamo da je hadž dužnost svakog muslimana. To je vrhunac, skidanje bremena. Uistinu ono što kaže Allahov poslanik - kada neko obavi hadž kako treba, vrati se čist od grijeha kao od majke rođen", kaže efendija.Zaključuje da je svaki Bajram prilika da nas zapahnu dašci Allahove milosti, a onaj koga zahvati taj povjetarac, ko osjeti Božiju milost, nikada više u životu neće biti nesretan.