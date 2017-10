Fejzić: Ramiz Salkić je doprinio tome da Bošnjaci budu samo "privjesak" vlasti u Srebrenici

Hamdija Fejzić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Odbornik u Skupštini Općine Srebrenica Hamdija Fejzić oglasio se saopćenjem za javnost u kojem je optužio potpredsjednika bosanskohercegovačkog entiteta RS Ramiza Salkića da je doprinio tome da Bošnjaci budu samo "privjesak" vlasti u Srebrenici.

U ponedjeljak, 30. oktobra 2017. godine zakazana je deseta redovna sjednica Skupštine opštine Srebrenica. Jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda je pitanje rebalansa budžeta za 2017. godinu.



"Ja kao odbornik u Skupštini razmišljam da li uopće da se pojavim na sjednici i ako se pojavim da li da glasam za rebalans budžeta. Činjenica je da skupštinska većina ne funkcioniše kako treba. I postavlja se pitanje zašto učestvovati u svemu tome, i amnestirati svojim glasom pogrešne odluke. Skupštinska većina ne funkcioniše i to svi u Srebrenici znaju, a to je stav i povjereništva SDA u Srebrenici", kazao je Fejzić.



Dodaje da jedino što funkcioniše jeste da se za sve u Srebrenici pita SNSD i Radomir Pavlović, a ostali su samo formalno dio većine.



"Ušli smo u skupštinsku većinu, i nakon svih neslaganja stavili svoje potpise da će Bošnjaci i članovi koalicije SDA/SBiH djelovati jedinstveno u Skupštini, a sve s ciljem da Bošnjaci u Srebrenici budu ravnopravni. Apsurdno je da su Bošnjaci imali više vlasti i pozicija kada je manje bošnjačkih odbornika bilo u većini, nego sada kada ih je osam. Tada je dogovor bio da se poštuje princip 50:50 posto raspodjele vlasti, i pod tim uslovom je formirana i nova većina, ali samo na papiru, jer u stvarnosti to nije tako", rekao je Fejzić.



Kako kaže, kada je u pitanju zapošljavanje i tu je princip trebao da bude isti, ali ono što svi u Srebrenici znaju je da je u javnim ustanovama i općini u posljednjih nekoliko mjeseci zaposleno minimum desetak osoba srpske nacionalnosti na neodređeno, a po ugovorima daleko više.



"Dok je Bošnjaka sve manje u Srebrenici. Očigledno je da će neki od Bošnjaka pristati na sve, samo da ostanu na pozicijama. Cjelokupnoj situaciji u Srebrenici je u dobroj mjeri kumovao i predsjednik povjereništva SDA Ramiz Salkić. Česti sastanci povjereništva bez ikakvog konkretnog zaključka i rezultata su uspjeh kojim se hvali Salkić. Zbog svega toga vrlo je izvjesno da ću ja povući svoj potpis, i neću biti dio ovakve većine gdje su Bošnjaci samo privjesak u vlasti", zaključio je Fejzić.