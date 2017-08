Evropski političari sve češće tolerantne bh. muslimane predstavljaju radikalima

Foto: Arhiv/Klix.ba

Uprkos tome što muslimani iz BiH važe za najliberalnije muslimane svijeta, sve veći broj evropskih zvaničnika trudi se predstaviti našu zemlju leglom islamskog radikalizma. Na taj način šalje se loša poruka tolerantnim bosanskim muslimanima koji u Evropskoj uniji sve više vide zajednicu sklonu predrasudama, mržnji, strahu i religijskoj netrpeljivosti.

Izjava ministra vanjskih poslova Austrije Sebastiana Kurza da se ženama u BiH plaća da bi se pokrivale izazvala je oštre reakcije bosanskohercegovačke javnosti. Na drugoj strani političari, a i zvanične institucije BiH šute.



Priču o zastupljenosti radikalnog islama u BiH jedva su dočekali mediji iz susjedne Hrvatske, čija predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović već mjesecima koristi svaku prilike da pred svjetskim funkcionerima BiH predstavi radikalnom zemljom.



S pravom se postavlja pitanje koliko izjave austrijskog ministra vanjskih poslova i predsjednice Hrvatske štete BiH te kako utječu na formiranje stava prosječnih stanovnika neke od zemalja članica EU o BiH.



Vodeći se time da sto puta ponovljena laž postaje istina, analitičari s pravom strahuju da će na putu BiH ka EU i druge članice imati negativan stav spram naše zemlje.



Politički analitičar Adnan Huskić smatra kako se izjave austrijskog ministra vanjskih poslova i hrvatske predsjednice dugoročno mogu loše odraziti na BiH kada je riječ o njenom međunarodnom imidžu koji svakako nije baš najpozitivniji.



Ipak, Huskić razdvaja motive Kolinde Grabar-Kitarović i Sebastiana Kurza za plasiranje priče o radikalizaciji BiH u Evropskoj uniji. On navodi da u oba slučaja postoje jasni praktični razlozi zbog kojih je došlo do ovakvog predstavljanja naše zemlje.



"Na valu priče o Hrvatskoj kao emancipirajućoj i civilizovanoj državi, za ostatak Balkana odgovara priča da ovdje postoji leglo radikalizacije, iako informacije i naši zvanični organi govore suprotno, odnosno daju tačne podatke. To je jednako bio dio pripremne kampanje za nastupanje hrvatskih stranaka pod okriljem HNS-a za promjene Izbornog zakona BiH u skladu s njihovim željama. Ovdje se radi o klasičnom blaćenju jedne strane, kako bi se na valu islamofobne i antiimigracione priče u Evropi priskrbila podrška za zahtjeve Hrvata. To je slučaj kod Kolinde", rekao je Huskić.



Što se tiče ministra vanjskih poslova Austrije, Huskić navodi da rezultati ispitivanja javnog mišljenja pred izbore u Austriji govore da je Kurzova politička stranka ÖVP doživjela nagli porast rejtinga i to nauštrub FPÖ-a, odnosno stranke koja se zalaže za antiislamske, antimigrantske i antievropske prinicipe.



"ÖVP je svjesno napravio zaokret nadesno, pokušavajući istisnuti FPÖ koji nema više o čemu da priča. I Kurz i austrijski kancelar počeli su otvoreno pričati o tome kako treba prekinuti pregovore s Turskom i zaustaviti migrante", kazao je Huskić.



On ističe da se nesporno stvara problem BiH, jer će se poslije i u ozbiljnim državama postaviti problem navodne radikalizacije BiH. Kako kaže, ovakvo postupanje čelnika Hrvatske i Austrije ne čini ništa dobro.



"Kod dominantno umjerenog dijela muslimana u BiH proizvodi negativnu reakciju spram Evrope i generalno Zapada. Ne pridaje se dovoljno pažnje činjenici da nama u ovom momentu trebaju suprotne poruke, odnosno da BiH uspijeva da se odupre radikalizmu", rekao je Huskić.



Ni Ambasada BiH u Austriji, a ni Ambasada naše zemlje u Hrvatskoj nije reagovala na netačne informacije koje su iznijeli strani dužnosnici. Da stvar bude gora, nisu reagovale ni institucije BiH u Sarajevu.



Huskić navodi da BiH na nivou svih političkih elita nikada nije bila u pravom smislu shvaćena kao država. Ističe da BiH do sada nije bila u stanju reagovati ni na sve barijere susjedne Hrvatske naspram bh. izvoznika, a kamoli šta više.



"Bilo bi logično očekivati da su se Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH pozabavili ovim problemom. Mogli su pozvati austrijskog ambasadora u Sarajevu na sastanak i tražiti očitovanje", kazao je Huskić.



Posebno je zanimljivo što na izjavu ministra vanjskih poslova Austrije nije reagovao član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Huskić navodi da Izetbegović automatski reaguje kada mu neko pokaže srednji prst kroz prozor, ali ne na ovakvo postupanje.



"Tada zna naći organe koji treba da reaguju. Neka se zbog toga našao u medijima, a nije našao za shodno da reaguje na ovo", zaključio je Huskić.