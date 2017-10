Elektroprivreda BiH: Promjene u primjeni dnevnih tarifnih stavova

Prelaskom na zimsko računanje vremena, u nedelju, 29. oktobra, doći će do promjene u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova (perioda tzv. jeftinije i skuplje električne energije) za kupce koje električnom energijom snabdijeva Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, saopćeno je iz ovog preduzeća.

Prelaskom na zimsko računanje vremena, u nedelju, 29. oktobra, doći će do promjene u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova (perioda tzv. jeftinije i skuplje električne energije) za kupce koje električnom energijom snabdijeva Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, saopćeno je iz ovog preduzeća.

Za domaćinstva koja posjeduju dvotarifna brojila, manji dnevni tarifni stavovi primjenjivat će se radnim danima i subotom od 13.00 do 16.00 i od 22.00 do 07.00 sati, a nedjeljom cijeli dan.



Za ostale kategorije kupaca JP EPBiH utrošena električna energija obračunavaće se prema manjoj tarifi (MT) radnim danima od 22.00 do 07.00 sati, a subotom i nedeljom cijeli dan, navodi se u saopćenju.