Dvije grupe eksperata rade na izmjenama zakona kako bi osobe s invaliditetom samostalno glasale

U skladu s trenutnim Izbornim zakonom BiH osobe s invaliditetom mogu glasati putem mobilnog tima ili uz pomoć druge osobe. Osobe s invaliditetom nisu zadovoljne što ne mogu glasati same, te su tražili izmjene godinama. Konačno se počelo raditi na tome.

Kako nam je rekla Maksida Pirić, portparolka Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH), trenutno su aktivne dvije Interresrone radne grupe koje rade na prijedlozima rješenja ovog problema."Jedna grupa radi na izmjenama Izbornog zakon BiH, a druga na analizi stanja i predlaganja modaliteta za uvođenje novih tehnologija u izborni proces u BiH. Da li će izmjene Izbornog zakona BiH i eventualno neke nove tehnologije ukoliko budu uvedene u izborni sistem u BiH biti korisne i za invalidne osobe, u ovom trenutku je rano govoriti, dok s radom ne završe ove dvije radne grupe", rekla je Pirić.CIK je uputio javni poziv političkim strankama, nevladinim organizacijama, akademskoj zajednici, medijima i građanima da se aktivno uključe u analizu stanja i predlaganje modaliteta za uvođenje novih tehnologija u izborni proces.Kako se navodi u pozivu, pisane sugestije, prijedloge i ideje koje se odnose na primjenu novih tehnologija u svim fazama izbornog procesa (upis u centralni birački spisak, idektifikacija birača na biračkom mjestu, način glasanja, elektronsko prebrojavanje i objedinjavanje rezultat glasanja po biračkim mjestima, izbornoj jedini kao i sveukupno organ za koji se bira u Glavnom centru za brojanje, upis i glasanje birača koji se nalaze van BiH, livestream zasjedanja organa za provođenje izbora, korištenje socijalnih mreža i sl.) potrebno je dostaviti preporučenom poštom do 24. marta ove godine do 16:00 sati na adresu Danijeka Ozme br. 7. Na pismu je obavezna napomena "za Interresornu radnu grupu za analizu stanja i predlaganje modaliteta uvođenja novih tehnologiha u izborni proces. Ne otvaraj!".Sugestije i prijedlozi se mogu dostaviti i na email adresu [email protected] Iz CIK-a su uputili i javni poziv domaćim i stranim kompanijama i pojedincima koji žele predstaviti svoje inovativne proizvode (uređaje i softwaree) za primjenu u izbornom procesu da ih kontaktiraju kako bi im se pružila mogućnost predstavljanja proizvoda članovima Interresorne radne grupe.Osobe s invaliditetom se nadaju da će konačno moći dostojanstveno izaći na izbore i biti sigurni da su glasali onako kako su željeli, a ne kao do sada, da se pitaju da li je osoba koja je glasala za njih zaokružila ono što su rekli.