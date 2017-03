Slijepe osobe prijete tužbom CIK-u: Pripremaju elektronske olovke za političare, a za nas ih boli briga

Foto: Arhiv/Klix.ba

Centralna izborna komisija BiH je prije godinu dana predstavila napredne tehnologije kojima bi se ubrzao i olakšao izborni proces. Ipak, na lokalnim izborima zdravi građani su glasali kao i sve ove godine - na običnom papiru hemijskom olovkom, a invalidne osobe su vodile osobe od povjerenja koje bi glasale za njih.

Centralna izborna komisija BiH je prije godinu dana predstavila napredne tehnologije kojima bi se ubrzao i olakšao izborni proces. Ipak, na lokalnim izborima zdravi građani su glasali kao i sve ove godine - na običnom papiru hemijskom olovkom, a invalidne osobe su vodile osobe od povjerenja koje bi glasale za njih.

Već godinama se govori o tehnološkom unapređenju izbornog procesa i prilagođavanju njegove dostupnosti invalidnim osobama, posebno slijepima, ali do toga još nije došlo. Slijepe osobe poručuju da se ovim krše njihova prava.



"CIK je i prošle godine promovirao elektronsko glasanje na koje nas niko nije pozvao. Poručili smo im da ćemo ih tužiti jer nas diskriminiraju. Tražio sam od CIK-a da doradi zvučni format Izbornog zakona jer je došlo do promjene zakona, Zvučni format smo uradili zajedno 2014. godine, ali u njemu nema sadašnjih izmjena i slijepe osobe se lako mogu zbuniti jer će biti neupućene. Nažalost, u pismenom odgovoru CIK me uputio na humanitarne organizacije i OSCE da riješe ovaj problem slijepih", rekao je za Klix.ba Amir Mujezin, aktivista za slijepe i slabovidne osobe.



Istakao je kako će ovo pitanje BiH morati riješiti jer je ono u jednom od poglavlja upitnika koji je BiH dobila za pristupanje Evropskoj uniji.



"Oni pripremaju elektronske olovke kako bi osigurali političare od krađe glasova, a za slijepe ih boli briga. I mi smo građani ove države i imamo prava za koja se borimo", rekao je Mujezin.



Ombudsmeni u BiH kazali su prošle godine kako su prava invalidnih osoba ugrožena, ističući kako glasački listići nisu prilagođeni slijepim osobama, npr. na Brajevom pismu ili putem zvučnih instrukcija i glasanja, ili mogućnost glasanja telefonskim putem.



Nerijetko smo mogli čuti i izjave slijepih osoba koje kažu kako ne znaju da li su uopće glasali, odnosno da li je osoba koju povedu sa sobom glasala onako kako su rekli.



"Kao neko ko je praktično cijeli život slijep, na glasačkom mjestu sam prisiljen da saopćavam nekome svoj izbor i opet nisam siguran da je on i stavio znak pored kandidata kojeg sam izabrao. Ja to ne mogu provjeriti i upravo zbog toga bi upotreba savremenih tehnoloških pomagala omogućila da i mi samostalno i u tajnosti učestvujemo u izbornom procesu", rekao je ranije Fikret Zuko, predsjednik Saveza slijepih FBiH.



Iz Centralne izborne komisije BiH kazali su nam da je formirana interresorna grupa koja radi na ovom problemu, odnosno na prilagođavanju tehnologija slijepim osobama kako bi mogle glasati samostalno.



Opći izbori u BiH će biti održani 2018. godine i svi se nadaju nekim promjenama nabolje. Slijepi se nadaju da će moći glasati dostojanstveno te da i ovaj put neće čuti poruku: "Slijepe i slabovidne osobe imaju pravo povesti sa sobom osobu od povjerenja koja će glasati za njih".



Ukoliko se nešto ne promijeni, Mujezin je najavio tužbu za prava svih invalidnih osoba, a njihova borba će, ako bude trebalo, ići i do Strazbura.



Podsjetimo, BiH je potpisala Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom 2009. godine.