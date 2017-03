Dvanaest odbornika u Skupštini Srebrenice zatražili zasjedanje i izbor novog rukovodstva

Skupštini Opštine Srebrenica danas je upućen zahtjev za sazivanje skupštine opštine Srebrenica, a jedna od tačaka dnevnog reda je i izbor novog rukovodstva Skupštine, odnosno smjena aktuelnog rukovodstva.

Zahtjev su uputili odbornici Alija Tabaković, Nedib Smajić, Begija Smajić, Almir Muminović, Almir Dudić (koalicija SDA/SBiH/SBB), Zulfo Salihović (SDP), Momčilo Cvjetinović i Stamenko Katanić (SDS), Velibor Rankić i Miroslav Grujičić (DNS), Nenad Milošević (PDP), Slađan Milovanović (Pokret za preokret) i Milorad Stanojević (SRS – Srpska u sigurne ruke).



Navedeni odbornici zahtjevaju sazivanje sjednice skupštine opštine Srebrenica na kojoj će biti imenovano novo rukovodstvo Skupštine Opštine.



"Zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine opštine Srebrenica je uvod u formiranje nove skupštinske većine u koju će ući grupa odbornika na čelu sa Alijom Tabakovićem, ratni i sadašnji predsjednik SDS-a Srebrenica Momčilo Cvjetinović, te odbornici iz DNS, PDP, Pokreta za preokret i radikala. Poznato je javnosti da je grupa odbornika na čelu sa Alijom Tabakovićem radila protiv interesa bošnjačkog naroda što su pokazali i na zadnjoj sjednici kada je blokiran izbor zamjenika načelnika opštine Srebrenica. Sve to predstavlja licemjerstvo 'predstavnika i zaštitnika' Bošnjaka koji su krenuli u formiranje nove skupštinske većine po svaku cijenu sa ratnim i poratnim predsjednikom SDS-a Momčilom Cvjetinovićem", istakao je u saopćenju za medije Hamdija Fejzić, aktuelni predsjednik Skupštine Srebrenice.



On smatra da su sve vrijeme Bošnjaci koji su se predstavljali kao legitimni predstavnici Bošnjaka dezavuisali javnost što pokazuje da iza svega stoje lični interesi.



"Sada ulaze u koaliciju sa SDS-om. Na spisku onih koji zahtjevaju održavanje sjednice je i Milorad Stanojević (SRS) iako on ne daje podršku, niti je potpisao zahtjev, što govori na što su sve spremni. Također na spisku je i Zulfo Salihović iako ni on nije potpisao zahtjev. To dovoljno govori i napokon javnosti predstavlja pravo lice odmetnute petorke i njihovog mentora Sadika Ahmetovića. Još jednom podsjećam da je izbor zamjenika načelnika blokirala ova grupa Bošnjaka, te da su konstantno radili protiv interesa Bošnjaka. Medijski su se pokušavali predstavniti kao jedini Bošnjaci u Srebrenici koji mogu i trebaju voditi politiku. Na kraju su pokazali svoje pravo lice", smatra Fejzić.



Dodaje da su medijski pokušali i dezavuisati javnost proturajući informaciju da je vladi Srbije dodijeljeno opštinsko priznanje, iako je na prijedlog srpskih odbornika to priznanje dodijeljeno Aleksandru Vučiću. Alija Tabaković, Nedib Smajić, Begija Smajić, Almir Muminović i Almir Dudić nisu bili protiv dodjele priznanja Vučiću, a Zulfo Salihović je glasao za odluku o dodjeli nagrada i priznanja. Sve se to može vidjeti u zapisniku sa sjednice Skupštine opštine, ali i čuti u diskusijama odbornika na audio snimku sa Skupštine. Odbornik Alija Tabaković je na sjednici Skupštine hvalio Aleksandra Vučića riječima 'Slažem se apsolutno da trebamo javno da pohvalimo gest gospodina Aleksandra Vučića premijera Srbije'", ističe Fejzić.



Podsjećamo, zbog podijeljenosti Bošnjaka u Srebrenici još uvijek nije izabran zamjenik načelnika općine, a kao glavni kandidat bio je predložen Nermin Alivuković, koji nije dobio podršku ni svih Bošnjaka.



"Sve su to radili da bi skrenuli pažnju javnosti da su oni ti koji su blokirali izbor zamjenika načelnika, da cijelo vrijeme rade protiv interesa Bošnjaka u Srebrenici, te da planiraju većinu u Skupštini opštine po svojoj mjeri i po svaku cijenu", zaključuje Fejzić.