Dragan Mektić za Klix.ba: Nije me strah i ne bojim se atentata, imam povjerenja u policiju

Dragan Mektić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić kazao je za Klix.ba, nakon informacije da je OSA BiH uputila depešu svim policijskim agencijama u kojoj je navedeno da se priprema atentat na njega, kako ga nije strah, ali da prijetnje doživljava ozbiljno.

Mektić nam je rekao da je upoznat sa depešom OSA-e BiH, ali da o njoj ne može detaljnije govoriti.



"Nije me strah i ne bojim se, ali kao svaki normalan čovjek doživljavam to ozbiljno. Agencije će sve to da provjere i sigurno će utvrditi da li je osnovano i na koji način je uopće do toga došlo", rekao nam je Mektić.



Mektić nam je rekao da pretpostavlja da su prijetnje kojim je izložen rezultat njegovog otvorenog govora o kriminalu u BiH.



"Ja privatno nemam ni sa kim nikakav problem. Sve što može bit jedino se može vezati za posao i način na koji ga radim", kazao nam je Mektić.



Zaključio je da ima povjerenja u policijske agencije u BiH i da je uvjeren kako će svoj posao dobro odraditi.



Podsjećamo, depeša OSA-e upućena je početkom ove sedmice, a dostavljena je na adrese Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), MUP-a RS, Federalne uprave policije. Čelnici tih agencija već su poduzeli određene mjere koje bi trebale rezultirati podizanjem stepena zaštite ministra Mektića.



U aktu OSA-e navedeno je da ta agencija posjeduje pouzdane informacije, zasnovane na najmanje tri izvora, da kriminalne grupacije sa područja BiH i zemalja iz okruženja pripremaju ubistvo ministra sigurnosti.



Agencija je, naime, dokumentovala da se u podzemlju već traži osoba koja bi pripremila i izvršila atentat. Da li su kriminalci koji pripremaju atentat u bilo kakvim odnosima sa politikom, u aktu OSA-e nije navedeno.