Dodik u Beogradu: Ako se ovako budu gradili odnosi, BiH neće postojati

Foto: SRNA

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je nakon današnjeg sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kazao kako nema problem sa stavom Srbije o podršci teritorijalnom integritetu BiH.

On je istakao da taj stav nije suprotan onome za šta se i RS zalaže, a to je poštovanje Ustava BiH i Dejtonskog sporazuma.



Drugo su, ističe, unutrašnji odnosi u BiH i dodaje da će ti odnosi "ako se ovako budu gradili dovesti do toga da će BiH biti propala država i da neće postojati".



"I to je moj stav i tu nema ništa novo u tom pogledu i ne vidim suprotstavljene stavove. Srbija kao odgovorna zemlja koja je garant Dejtona i danas je glavni faktor regionalnog mira i stabilnosti i ne može ni da ima drugačiji stav", rekao je Dodik odgovarajući na pitanja novinara.



On je ponovio da Banja Luka nema problem sa tim da se poštuje Ustav BiH, ali da "često u Sarajevu to ne čuju".



Poručio je da RS nije usmjerena na bilo kakvu destabilizaciju, već da hoće da se poštuje Ustav, a ne "nametnute odluke visokih predstavnika".



"To je razlika. Dok je intervencionizma stranca nema BiH, Bosna može samo da živi na bazičnom dogovoru unutrašnjih faktora koji je čine, a ona je sastavljena od dva entiteta i tri naroda. Tako sastavljena, BiH nije nama problem", zaključio je Dodik.