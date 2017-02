Dodik: Mnogi bošnjački političari danas su van politike, ali ja sam još uvijek tu

Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio je nakon sastanak predstavnika stranaka vladajuće koalicije u RS-u kako je tokom političke karijere imao priliku upoznati brojne bošnjačke političare čijih ideja danas nema, ali da je on i dalje politička realnost.

Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio je nakon sastanak predstavnika stranaka vladajuće koalicije u RS-u kako je tokom političke karijere imao priliku upoznati brojne bošnjačke političare čijih ideja danas nema, ali da je on i dalje politička realnost.

Dodik se danas sastao sa predsjednicima DNS-a Markom Pavićem i SP-a Petrom Đokićem kako bi razgovarali o političkoj situaciji nastaloj odlukom o pokretanju revizije presude po tužbi BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.



Predsjednik manjeg bh. entiteta rekao je da vladajuća koalicija u RS-u smatra da je potez člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića dokaz da je bošnjački politički krug usmjeren protiv postojanja Republike Srpske.



Dodao je da je važno da u RS-u o tome postoji jedinstvo jer sve što ide u smislu međunarodne politike mora da prođe Predsjedništvo BiH. Kako kaže, odluka o reviziji nije odluka institucija BiH već odluka Izetbegovića koja govori o kršenju Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH.



On je rekao da su koalicioni partneri saglasni da se zakaže sjednica Narodne skupštine RS-a gdje će se razmotriti ne samo pitanje revizije već i položaj RS-a u BiH. Dodao je da ovo nije vrijeme kada bilo ko iz RS-a treba pribavljati bilo kakve političke poene.



"Ja kao političar imao sam u kontinuitetu doživljaje sa bošnjačkim liderima od Alije Izetbegovića, preko Harisa SIljadžića, Zlatka Lagumdžije, Sulejmana Tihića pa sve do Bakira Izetbegovića. Mnogi od njih su van politike, a ja nisam", rekao je Dodik.



Istakao je da je uspio da pobijedi bošnjačke politike koje idu putem da RS-u nametnu nešto što će je oslabiti.



"Saglasni smo da na sjednici NSRS moramo da svi donesemo odluke ne samo o reviziji već i o svim pitanjima osporavanja RS-a", kazao je Dodik.



Kako kaže, saglasni su i da se održi sastanak svih političkih lidera iz RS-a i da se zauzmu važni stavovi o pitanjima koje će biti na dnevnom redu sjednice NSRS-a koju očekuje u utorak.



Predložio je i da se lideri sastanu sa rukovodstvom Srbije s kojim će razgovarati o položaju RS-a.



"Drago mi je da smo uspjeli da u Zastupničkom domu PSBiH na adekvatan način reagujemo i pokažemo da bez Srba iz RS-a ne mogu da se donose odluke", rekao je Dodik dodajući da niko ne blokira organe BiH već da šalje poruku kako bez RS-a nema odlučivanja.



Rekao je da će njihovi zastupnici biti na sjednica,a, ali da neće glasati čak ni za dnevni red jer smatra da to može natjerati Bošnjake da poštuju principe odlučivanja u BiH.



Zaključio je da u BiH ne žive dobro ni Srbi, ni Hrvati ni Bošnjaci te da je vrijeme da lideri sjednu i razgovaraju na koji način iz ovog izađe.



"Smatramo da je vraćanje Dejtonu rješenje, a ako se nastavi ovakvim nametanjem samovolja ja ne vidim zašto bi neko to trpio", kazao je Dodik.