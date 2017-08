Dodik: Ivanić šuti o Velikom Žepu jer uvijek glumi naknadnu pamet

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da nikad veća koncentracija loših odluka za RS nije bila na nivou BiH kao u posljednje dvije-tri godine, te istakao da srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić šuti i na odluku Ustavnog suda o Velikom Žepu.

"Ivanić uvijek šuti. Kada treba nešto da uradi on šuti ili ga nema, ili glumi naknadnu pamet", rekao je Dodik Srni.



Predsjednik RS naglašava da se na nivou BiH stalno "donose loše odluke, na štetu RS, a predstavnici Srba podviju rep, i kada im kažete da ništa ne čine, još se i ljute".



Dodik naglašava da bi Ivanić danas trebalo, u najmanju ruku, na bilo kakvu odluku Predsjedništva u vezi sa MAP-om i NATO-om, da istakne vitalni nacionalni interes i da to pitanje vrati u Narodnu skupštinu Republike Srpske, ali on "nema kuraži za to".



Podsjećamo, Ustavni sud BiH odbio je kao neosnovanu apelaciju Republike Srpske podnesenu protiv presuda Suda BiH, kojima je naloženo da vojni objekat "Veliki Žep" na Han Pijesku bude uknjižen na BiH.



Presudama Suda BiH, koje su donesene 2015. i 2016. godine Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavezana je da uknjiži na BiH objekat i zemljište površine 11.474 metra kvadratna na Han Pijesku.



U Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Srni je rečeno da nema uslova za sprovođenje presude Suda BiH o upisu imovine u Han Pijesku.