Djeci iz autističnog spektra nije osiguran vrtić ni osam dana prije početka školske godine

Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj "Mjedenica" u Sarajevu nije potpisao ugovor s roditeljima djece predškolskog uzrasta iz autističnog spektra, čime je onemogućeno da im se nastavi pružati obrazovanje uz stručna pomoć u vrtiću.

Roditelji djece iz autističnog spektra i ove godine strahuju da li će biti osiguran vrtić sa popratnim stručnim osobljem za preko 70 mališana. Problem se i ove godine u Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj Mjedenica javio zato što u toj instituciji postoji tek vrtić s kapacitetom za 20 djece.



Selmir Hadžić, direktor Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj Mjedenica, kazao je za Klix.ba da su još u junu tekuće godine zaprimili zahtjeve roditelja i da su automatski obavijestili Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS s informacijom da nemaju kapacitet, niti prostorni, niti kadrovski.



"Imali smo blizu 80 zahtjeva, a naš kapacitet vrtića je 20 djece. Prethodne dvije godine smo imali određeni aranžman sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS, u prostorijama OŠ 'Vladislav Skarić', gdje su nam dodijeljena četiri profesora predškolskog odgoja. Međutim, ti ugovori su istekli - nemamo ih od januara", kazao je Hadžić.



Istakao je da posljednjih godina imaju sve veći broj djece.



"Mi smo prošle godine u septembru upisali 59 djece, a u oktobru smo ih imali još 20 i nismo ih mogli upisati. Po zakonu se djeca mogu upisivati tokom cijele školske godine. To ažuriranje potreba je neophodno i u tome nas treba pratiti Ministarstvo za obrazovanje", kazao je Hadžić, dodavši da su ove godine čekali do posljednjeg trenutka, a da su došli u situaciju da imaju još nekoliko dana do početka školske godine.



Prema riječima direktora Hadžića, kako sada stvari stoje djeca neće moći krenuti u vrtić do početka školske godine, a da će se u najboljem slučaju još pričekati za pronalazak kratkoročnog rješenja.



"Ministarstvo je poduzelo korake u kojima želi da taj problem riješi unutar neke druge ustanove, kao što je prostor u OŠ 'Isa-beg Ishaković'. Tu je uključen i premijer Kantona Sarajevo i načelnik Općine Novo Sarajevo. Tendencija je da se tu osigura prostor", rekao je direktor Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj Mjedenica.



Nevladina organizacija EDUS pruža stručnu pomoć djeci iz autističnog spektra, a saradnju imaju i sa Mjedenicom.



Generalna sekretarica EDUS-a Sanela Linsdey kazala je za Klix.ba da je kao roditelj i predstavnik organizacije veoma frustrirana zbog date situacije i da se nada da je došlo vrijeme da se iznađe temeljno, sistemsko rješenje.



"Zaista je došlo do toga da su dovedene u pitanje osnovne potrebe djece, a to je obrazovanje, rad i intervencija u ranoj dobi, nešto što je zakonom osigurano i što je neophodno. Moraju se napraviti odgovarajući budžeti koji će pokriti te potrebe, a da to nisu obaveze jedne nevladine organizacije", istakla je Linsdey.



Dodala je da oni koji su odgovorni za odgoj i obrazovanje te djece, ravnopravno s drugom djecom, moraju sjesti i dogovoriti se na koji način će njihova potreba biti riješena, uključujući i problem budžeta, kapaciteta i prostora.



"To više nije problem ni EDUS-a, ni Mjedenice - to treba osigurati Ministarstvo za obrazovanje Kantona Sarajevo, zajedno sa drugim institucijama", zaključila je Sanela Linsdey za Klix.ba.