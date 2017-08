Direktor firme Društvo za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom DESS d.o.o. Sarajevo Midhat Kurahović oglasio se nakon što je 13 gluhih radnika tri dana provelo ispred zaključanih prostorija firme u Poslovnom centru Skenderija jer nisu dobili platu od marta ove godine.

Kurahović je kazao kako je bio potresen zbog izjava radnika, kazavši kako je sve učinio da ova firma opstane i da je ulagao lični novac kako bi radnici imali platu i materijal za rad, ali da su zbog probijanja rokova u realizaciji narudžbi izgubili poslove, što je dovelo do kolapsa i toga da plata nema jer nema ni novca.Firmu DESS je preuzeo 2015. godine, do kada su se izmijenjali direktori koji su, kako Kurahović kaže, zaposlili tri slijepe osobe da rade na šivanju, kojima su ostali dužni plate i uplatu za doprinose."Ja sam digao kredit od 30.000 KM kako bih izmirio dugovanja koja su prethodnici napravili i kako bih i njih isplatio i preuzeo firmu. Zaposlio sam četiri invalidne osobe kako bih zadržao status firme, jer tada nismo imali mašine pa nismo radili. Redovno sam ih isplaćivao. Potom sam preko Fonda zaposlio šest gluhih osoba, a sedam svojim sredstvima. Mašine smo dobili u augustu i nakon što su prošli obuku, od oktobra smo počeli raditi i dobili klijente", rekao je Kurahović za Klix.ba.Počeli su šiti školske kecelje, a među njihovim klijentima bili su Federalno ministarstvo zdravstva, Bosnalijek, KCUS, Sarajevofarm, Apoteka Dina, osnovne škole, benzinske pumpe, Centralna banka, sarajevski fakulteti itd."Sve je išlo regularno. Radili smo posao za majonezu Zvijezda u vrijednosti između 8.000 i 10.000 KM i probili smo rok dvostruko. Sve je do februara funkcionisalo, ali onda smo počeli gubiti klijente. Gerontološki centar nas je angažovao za posao od 5.000 KM. Nismo imali novca na računu pa sam dao svoj novac kao pozajmicu firmi, 1.400 KM, da kupimo materijal da se taj posao uradi. To je trebalo biti gotovo za od pet do sedam dana, 114 odijela, ali posao nije bio završen ni za skoro mjesec dana", rekao je Kurahović.Kaže kako su 24. jula počeli protestovati. Ističe da su radnici došli na posao i da nisu htjeli ni upaliti mašine, već da su samo sjedili."Tada sam donio odluku o kolektivnom godišnjem odmoru, a oni nisu htjeli uzeti rješenja. Naučili da ja dajem svoj lični novac. Kada nisam mogao uplaćivati platu davao sam lični novac po 50 KM u vidu poklona i nagrada, 30 KM za prekovremeni rad, a kada nije bilo plate dao sam im po 100 KM. Imali su osiguranje 24 sata putem Grawe osiguranja. Poslali su inspekciju i rekao sam kako je tačno da nema plata jer nema novca. Došli su na posao 14. augusta i gledali me poprijeko. Bio sam s njim dva sata i rekao da nema novca, rekao dajte da zaradimo novac i završimo barem posao za Gerontološki centar, ali nisu htjeli", kazao je.Obraćao se za pomoć i Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom da mu pomogne u vidu neke jednokratne pomoći, kazavši kako nije imao podršku nijedne institucije osim njih, ali nisu uspjeli dobiti pomoć. Obraćao se i mikrokreditnim organizacijama i bankama za kredit, ali mu nisu dali jer je firma završila prošlu godinu s negativnim bilansom zbog dugovanja koja su napravili prethodni direktori."Ljudi su zaslužili svoje plate iako nisu zaradili. U ponedjeljak kada sam došao napadali su me. Objektivno je da nema plate jer nema novca, ali i da su sporo radili, zbog čega smo probili rokove i izgubili klijente. Dao sam maksimum od sebe. Nikada im nisam odbijao kašnjenje na posao, odlaske na bolovanje i izlaske s posla. Pitao sam ih šta hoće, a oni su rekli da dobiju papir na kojem piše da su ekonomsko-tehnološki višak kako bi se mogli prijaviti na biro. Prikupio sam sve dokumente i sa srijedom su odjavljeni, a njihove dokumente sam im poslao na kućne adrese. Neka ne lažu da ne znaju status, jer su oni tražili raskid ugovora", kazao je Kurahović.Ističe da ga boli to što je većina njih radila u starom DESS-u gdje se godinama dobijali samo po 50 KM mjesečno, a nikada se nisu bunili i opstruirali rad."Niko ne vidi moje troškove, da mene banka tereti za 7.000 KM kredita zbog ljudi koji su strovalili tu firmu. I ovim radnicima je isplaćeno sve od marta. Gledat ću sve da im izmirim, za početak makar jednu i po platu. Ja nisam kriminalac da imam sada 50.000 KM. Tražio sam po cijeloj BiH da nko uloži u firmu 60.000 KM kako bi preuzeo sve i isplatio dugovanja. Dok sam davao svoj novac iz kuće bio sam najbolji, a čim je nastao problem ja sam najgori. Nikada nisam imao mrlje u životu", kazao je Kurahović.Podsjetimo, radnici nisu dobili plate za mart, april, maj, juni i juli, zbog čega su se i obratili našoj redakciji.