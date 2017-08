Radnici firme Društvo za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom DESS d.o.o. Sarajevo već dva dana stoje ispred prostorija firme u Poslovnom centru Skenderija jer su zatvorene. Riječ je o 13 gluhih osoba koje ovdje rade duži period.

Kako kažu, očajni su jer platu nisu primili od mjeseca marta, a radili su sve do 24. jula kada su došli na posao i zatekli zatvorene prostorije te obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru koji nije bio najavljen, niti im je za isti izdato rješenje.



Sanja Omerspahić radi ovdje od decembra 2016. godine. Kaže da se je sve bilo uredu i da je uredno primala platu do marta ove godine. Iako su i dalje radili u punom kapacitetu i imali mnogo posla, plate za mart, april, maj, juni i juli nije bilo.



"Kada smo direktora (Midhat Kurahović, op. a.) pitali za plate rekao je da ima problem s dobavljačima, ali da ćemo platu dobiti. Prošlo je pet mjeseci. Kada smo došli na posao 24. jula ponovo smo pitali za platu. Pošto je nije bilo, odlučili smo svi ugasiti mašine i otići na pauzu. Kada smo se vratili vidjeli smo obavještenje i zatvorene prostorije. Otišli smo i vratili se u ponedjeljak, 14. augusta, ali prostorije su i dalje bile zaključane, pa i ona u kojoj se nalaze naše privatne stvari koje smo kupili. Mi sada ne znamo ni kakav nam je status, ni šta da očekujemo jer direktora nema", rekla je Omerspahić.



Radnici su očajni jer su radili srcem i bili sretni što su imali zaposlenje u ovakvom vremenu. Od toga su prehranjivali svoju porodicu. Kažu, niko ih nije pitao kako žive ovih pet mjeseci otkako nemaju plate. Obratili su se Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, ali oni nisu nadležni za rješavanje ovakvih sporova već samo za posredovanje u zapošljavanju i isplatu sredstava poslodavcima koji zaposle ove osobe.



Obratili su se i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS koja im je rekla da će istražiti slučaj u narednim danima.



"Ovdje smo već tri dana od osam do 16 sati. Ja sam radio i u starom DESS-u koji je propao i direktor mi je rekao da odem na biro te da će on pokrenuti novu firmu i da će me zvati. Tako je i bilo. Ponovo je pokrenuo DESS. Sve sam radio kada su se prostorije opremale, i krečio i nosao stvari i radio svoj posao. Ništa mi nije bilo teško jer volim raditi i želim živjeti od svog rada. Ali na kraju je ispala ista priča kao i sa starom firmom", rekao je Samir koji već godinama radi u DESS-u.



Pokušali smo stupiti u kontakt s direktorom firme, ali telefonski brojevi koji su registrovani na ovu firmu nisu u funkciji, dok na email niko ne odgovara.



Radnici ističu kako se osjećaju iskorišteno, poniženo i napušteno jer na koja god vrata pokucaju nema reakcije te se pitaju kako i od čega će živjeti jer ne mogu se prijaviti ni na biro bez potrebnih dokumenata. Odlučili su da će i dalje svaki radni dan dolaziti na posao, odnosno sjediti ispred prostorija firme s nadom da će njihov problem ipak biti riješen.