Početkom septembra 2017. godine biće objavljen peti Javni konkurs za prijem kandidata u početnom činu oficira Oružanih snaga BiH (OS BiH). Na konkurs se mogu prijaviti djevojke i mladići koji imaju završen fakultet.

Dejana Radić, potporučnik OS BiH prijavila se na konkurs prije tri godine. Danas se osjeća ponosnom jer je u mogućnosti da svojim radom pozitivno utiče na društvo oko sebe."Radim s vojnicima koji imaju između 18 i 20 godina, i koji još uvijek traže sebe. Svojim radom nastojim da utičem pozitivno na njih, i to je onda dio procesa poboljšanja društva", kaže Dejana, koja u Oružanim snagama obavlja funkciju komandira voda borbene podrške.Dejana je završila Filozofski fakultet u Zenici, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost. Pred kraj studija odlučila je da se prijavi na konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu kao vojnik, a kada je dobila fakultetsku diplomu, prijavila se na Javni konkurs za prijem oficira u Oružane snage BiH."Kad sam otišla na testiranje, zapravo sam sebe preispitivala – da li ja to mogu i koliko je to meni važno? Vrlo brzo sam shvatila da biti u vojnoj službi nije zanimanje, već poziv koji treba da volite. Morate se osjećati odabranim i posebnim – da branite vrijednost jednakosti. Mi stvaramo timski duh i razvijamo iste ciljeve".Mogućnosti napredovanja i školovanja ključni su motivacijski faktor za rad u OS BiH."Nastavila sam da se školujem. Nastojim da iskoristim svoj puni potencijal. Također težim da sam fizički i psihički spremna i stabilna, jer se jedino tako mogu suočiti s novim izazovima. Žena oficira u Oružanim snagama nema mnogo. No, mi tu stojimo rame uz rame s muškarcima. Zapravo, ja ovdje nisam posebna po tome što sam žena u vojsci, već zato što sam oficir u Oružanim snagama BiH".Dejana ističe da pored profesonalnih obaveza ima dovoljno vremena za svoj privatni život, te da redovno piše književne kritike. Smatra kako književnost i vojska nisu suprotni svjetovi."Književnost je pokretačka energija. Kreira nove svjetove. Propituje pojedinca i daje mu mjesto i ulogu u društvu. Mnogi autori, najznačajniji pjesnici i književnici su bili činovnici ili vladari. I jedni i drugi imaju isti cilj, a to je poboljšanje svijeta i društva u kome živimo i njegovo očuvanje".Dejana vjeruje da je nakon tri godine službe u OS BiH stekla dragocjeno radno i životno iskustvo."Svaka individua će u skladu sa svojim mogućnostima imati priliku da iskaže svoj maksimum. U sistemu smo u kojem pružamo podršku jedni drugima. Naposljetku, u svakom dijelu Bosne i Hercegovine imate nekog prijatelja, a ako ništa i po uniformi se cijenimo. Svi koji žele biti dijelom našeg kolektiva trebaju iskoristiti priliku, prijaviti se na konkurs za prijem oficira i pristupiti Oružanim snagama BiH".