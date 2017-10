Cvijanović: Zvizdić da predloži zakon o akcizama koji može proći u parlamentu BiH

Foto: Arhiv/Klix.ba

Premijerka RS-a Željka Cvijanović rekla je danas da bi predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić trebalo predložiti zakon o akcizama koji može proći u parlamentu BiH.

"Neka riješi taj problem i obezbijedi parlamentarnu većinu. Mislim da tom temom ne treba više da se iscrpljujemo", rekla je Cvijanović novinarima u Bosanskom Brodu.



Ona je izrazila žaljenje što rok za usvajanje zakona o akcizama ističe jer je to bila sjajna i dobra prilika da se u okviru zadatih rokova odradi vlastiti dio posla.



"To je bilo potrebno da bi se kvalifikovali za budžetsku podršku koja ide iz Međunarodnog monetarnog fonda i da možemo da povučemo sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/, te pristupimo određenim programima Svjetske banke", rekla je Cvijanović.



Ona je konstatovala da budžet RS "nije u potrebi u kakvoj je bio".



"Nama su svi ti novci izostali, a mi smo uspješnije izvršavali svoje obaveze tokom ove godine u odnosu na prethodni period", rekla je Cvijanović.



Ona je ocijenila da su neodgovorni ljudi koji su blokirali velika sredstva neusvajanjem zakon o akcizama, jer je to ranije preuzeta ugovorna obaveza BiH kako bi "oslobodili silni novac od EBRD-a, pri čemu najveći dio otpada na Federaciju BiH".



"Mi smo tu neko ko trpi puno manju štetu", istakla je Cvijanović.