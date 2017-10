Zvizdić odgovorio premijerki RS-a: Bavite se politikanstvom, za akcize su odgovorni SNSD i HDZ

Nakon što je predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je sva odgovornost u vezi sa izmjenama zakona o akcizama na predsjedavajućem Vijeća ministara Denisu Zvizdiću, "koji nema podršku u Predstavničkom domu parlamenta BiH", stigao je odgovor Zvizdića, koji Cvijanović optužuje za politikantstvo.

Nakon što je predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je sva odgovornost u vezi sa izmjenama zakona o akcizama na predsjedavajućem Vijeća ministara Denisu Zvizdiću, "koji nema podršku u Predstavničkom domu parlamenta BiH", stigao je odgovor Zvizdića, koji Cvijanović optužuje za politikantstvo.

"Upornost sa kojom Željka Cvijanović pokušava eskalirajuću krizu u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska prebaciti na nivo države Bosne i Hercegovine već prima obrise providnog politikanstva i neargumentovanih, pa i zluradih izjava koje ne priliče osobi koja obnaša funkciju predsjednice vlade. Posebno tragikomično djeluju instrukcije i zadaci koje Željka Cvijanović neprimjereno i neselektivno daje Vijeću ministara, dok se istovremeno bh entitet RS suočava sa institucionalnom krizom i zabrinjavajućim socio-ekonomskim stanjem, što govori o stvarnim dometima Vlade RS koju vodi Cvijanović. Ali, to su teme koje predsjednica Vlade RS treba objasniti zastupnicima u NSRS koji to od nje već mjesecima uzaludno traže", kazao je Zvizdić.Što se tiće Zakona o akcizama, Zvizdić smatra da je pokušaj da se odgovornost za njegovo usvajanje prebaci samo na Vijeće ministara BIH, ili selektivno na SDA i SzP, jeste unaprijed propao pokušaj pravdanja pred domaćom javnoscu i predstavnicima međunarodne zajednice koji već dugo toleriraju brojna iznevjerena obećanja, blokade i opstrukcije koje dolaze iz bh entiteta RS."Svima u BiH je potpuno jasno da odgovornost za trenutnu blokadu usvajanja akciza leži na međustranackom tandemu koji je sastavljen od entitetskih ministara finansija koji ne dolaze iz SDA ili SzP, nego upravo iz SNSD-a i HDZ-a. Upravo je glasovima tih ministara u Upravnom odboru Uprave za indirektno oprezivanje jednostrano usvojeno rješenje za koje je jasno da nema parlamentarnu podršku, jer akcize usmjerava u budžetsku potrošnju, a ne u novu cestogradnju", naglasio je Zvizdić.Poručuje da argument kojim Cvijanović inicijativu entitetskih premijera o akcizama, volšebno pretvara u nepostojeći dogovor entitetskih vlada jednostavno nije tačan, jer saglasnost entitetskih vlada o predloženom tekstu zakona jednostavno ne postoji, što je premijer Novalić više puta javno i potvrdio."Naravno, ako bi entitetske vlade koje će biti i korisnici i implementatori sredstava ostvarenih kroz akcize i putarine, postigle saglasnost o tekstu zakona o akcizama, to bi značajno olakšalo proces njihovog usvajanja. Ali, takav sporazum ne postoji i zbog toga je potpuno jasno da je potrebno dodatno raditi na definiranju konačnog teksta Zakona o akcizama, ako postoji iskrena namjera da isti bude usvojen i infuziona tranša MMF-a za nivo entiteta odobrena. Prema tome, ako Vlada RS ima iskrenu namjeru da akcize budu usvojene, onda je proces vrlo jednostavan: zatraži se sastanak, pozovu se nadležne osobe i nađe adekvatno rješenje. Upravo je nastavak razgovora i traženje općeprihvatljivog rješenja ono na šta ja, kao predsjedavajući Vijeća ministara BIH, već danima i sedmicama pozivam sve relevantne sudionike2, poručio je Zvizdić.