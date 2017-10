Cvijanović: Sva odgovornost za akcize je na Zvizdiću

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je sva odgovornost u vezi sa izmjenama zakona o akcizama na predsjedavajućem Vijeća ministara Denisu Zvizdiću, "koji nema podršku u Predstavničkom domu parlamenta BiH".

"Ako Zvizdić smatra da nema podršku u parlamentu BiH, neka definiše zakon kakav misli da će dobiti podršku. Ovdje je problem što nema potrebnih 16 ruku iz Federacije BiH", istakla je Cvijanović.



Ona je navela da Zvizdić nema većinu za izmjene zakona o akcizama koji je utvrdio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH na osnovu zajedničke inicijative premijera Republike Srpske i FBiH i da sada pokušava da pozove neke druge da mijenjaju zakon.



"Taj zakon koji smo mi definisali bio je upućen u parlament BiH, ali iz raznih politikanskih razloga nije prihvaćen zato što je SDS odlučio da izađe iz priče o Reformskoj agendi i da u tome ne učestvuje. Ali ni to nije bio toliki problem jer smo mi sa glasovima SNSD-a mogli da nadomjestimo to i da Reformsku agendu držimo u životu", pojasnila je premijerka RS.



Međutim, kaže ona, otvorio se i problem u okviru bošnjačkog kluba, odnosno u okviru SDA zato što je došlo do cijepanja partije i što je jedan broj poslanika izašao iz poslaničkog kluba.



"Ti ljudi su htjeli da pokažu svoje zube i jedna od stvari do kojih je njima stalo jeste da pokažu da je Denis Zvizdić nesposoban. To su ljudi iz njegove partije koji su nastojali i uspjeli da pokažu da Zvizdić nije uspio da ih okupi", rekla je Cvijanović.



Ona je ocijenila da su "Zvizdić i Mirko Šarović veoma jak tandem, koji može da dogovori bilo šta i da to prođe".



"Oni su najbliži saradnici i osovina saradnje u okviru Vijeća ministara i sve se aktivnosti nalaze u tom dvojcu. Oni mogu da dogovore bilo kakav zakon, ako cijene da ovaj ne valja i da ne može ponovo da prođe parlament, da definišu šta im odgovara i šta mogu da proture", rekla je Cvijanović.



Ona je rekla da je jasno rekla da Vlada Republike Srpske neće učestvovati u igranju bilo kakvih igara, ali da je otvorena za razgovore. "Ako žele da Vlada Republike Srpske u nečemu učestvuje, onda se pozovu ljudi, sjednu i zajedno definišu rješenja ili pokušaju da ih nađu", kaže Cvijanović.



Naglasila da je novi zakon ili inovirani zakon o akcizama nešto što treba da deblokira mnoge od procesa u BiH.



"Taj zakon jeste kamen temeljac za mnoga reformska postupanja po osnovu različitih dokumenata, bez obzira da li je riječ o aražmanu sa MMF-om ili Reformskoj agendi sa EU", pojasnila je Cvijanović.



Konstatovala da se BiH nalazi u velikom problemu, jer postoji situacija da se o Reformskoj agendi priča međusobno samo onda kada stranci zovu i pokušavaju da koordiniraju.



Ona je navela da je toliko stvari poremećeno u BiH i to dijelom zato što je kontaminirana politička scena, a dijelom zato što su upravo stranci tome u velikoj mjeri kumovali.



"I sada oni pokušavaju da spasu obraz političkom Sarajevu. Oni nastoje da pokažu da nije tako katastrofalna ta vlast na nivou Sarajeva, iako svako zna da je katastrofalna. Kada oni međusobno pričaju oni to kažu, ali nastoje na neki način da spasu sav taj poduhvat", kaže Cvijanović.



Komentarišući prijetnju evropskog komesara Johanesa Hana da će BiH ostati bez svih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj ukoliko do početka novembra ne usvoji izmjene Zakona o akcizama, Cvijanović smatra da je bilo i krajnje vrijeme da prestanu da maze BiH sa svih strana i tapšu po ramenima, umjesto da sjednu jednom otvoreno i popričaju sa ljudima.



"Meni je sasvim očekivano da ta sredstva, nažalost, budu upućena u neke zemlje okruženja jer razumijem njihovo strpljenje koje ima granice", zaključila je Cvijanović.