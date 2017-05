Entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić obratili su se javnosti nakon sastanka s članovima Predsjedništva BiH o Upitniku Evropske komisije.

Premijer FBiH Fadil Novalić kazao je da je FBiH privela kraju skoro sve obaveze koje se odnose na odgovore iz Upitnika Evropske komisije i da su ostale još tri obaveze, što bi trebalo biti realizovano do kraja sedmice.



Predsjednica Vlade RS-a Željka Cvijanović istakla je da RS nije dostavila svoje materijale i da ih neće dostaviti sve dok ne budu definisane procedure. Kako kaže, riječ je o tehničkim pitanjima o kojima bi se 29. maja trebalo govoriti. Ona ističe da nije postojala nijedna stvarna aktivnost koja bi potvrdila funkcionalnost uspostavljenog mehanizma koordinacije.



Što se tiče zahtjeva za smjenu Vlade RS-a, ona je kazala da takvi zahtjevi ne utječu na evropske integracije i da bi se trebalo zapitati da li nepostojanje parlamentarne većine na državnom nivou utječe na evropski put BiH.



Osvrnula se i na set zakona o akcizama, ističući da je potrebno prvo osigurati parlamentarnu većinu i tek nakon toga uputiti u proceduru zakon. Ona dodaje da postoje određene stvari koje su definisane s MMF-om i da se treba paziti u kojem smislu se ide s izmjenama. Cvijanović je rekla i da nije optimistična, odnosno da ona nije za to da se eksperimentiše s povećanjem akciza.



Na pitanje o mehanizmu koordinacije rekla je da se tu "ne može izmišljati topla voda" i da mehanizam koordinacije mora zaživjeti u procesu pripremanja odgovora na Upitnik Evropske komisije. Kako kaže, to je protočnija priča nego da se svaki put sastaju bez operativnih timova.



Novalić je rekao da ni Vlada FBiH nije dala nikakvu instrukciju svojim predstavnicima u Upravnom odboru UIO. On smatra da je građane BiH potrebno informisati jer se stvorila slika da će novac biti korišten za "krpljenje budžetskih rupa".



Premijer FBiH kazao je da se ciljalo na to da će povećanje akciza utjecati na poskupljenje životnih namirnica, ističući da mi samo 23,7 posto životnih namirnica proizvodimo za sebe te da se naše životne namirnice proizvode u Americi, Srbiji, Mađarskoj i Hrvatskoj.



Podsjećamo, članovi Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, Dragan Čović i Bakir Izetbegović sastali su se danas s entitetskim premijerima Željkom Cvijanović i Fadilom Novalićem, ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirkom Šarovićem i predsjednikom FBiH Marinkom Čavarom.



Današnjem sastanku o evropskim integracijama i odgovaranju na Upitnik Evropske komisije prisustvovat će i direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović te Nerima Rifatbegović, savjetnica predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića.



Na sastanak je pozvan i predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik koji zbog obaveza nije mogao doći u glavni grad BiH.