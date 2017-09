Čubrilović: Neću podnijeti ostavku na funkciju predsjednika NSRS

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske (RS) Nedeljko Čubrilović izjavio je danas da neće podnijeti ostavku, koju traže poslanici opozicije smatrajući da je prekršio parlamentarni Poslovnik na sjednici 13. septembra.

Ističe da opozicija zvanično nije ni podnijela zahtjev za njegovu ostavku.



"Pravo svih poslanika je da traže ostavku, ali su razlozi definisani zakonom i Poslovnikom. Ako zvanično zatraže, o tom pitanju će se izjasniti poslanici u parlamentu", rekao je Čubrilović.



Opozicija se poziva na član 162. po kojem Narodna skupština, na prijedlog njenog predsjednika, može da izrekne mjeru udaljenja sa sjednice samo pojedinačno poslaniku koji ometa njen rad, a ne kolektivno, što je bio slučaj na posljednjem zasjedanju.



Čubrilović u razgovoru za bh.novinske agencije kaže da je u nastavku sjednice, u drugoj sali, u skladu s izrečenom mjerom „saopćio pojedinačna imena poslanika te da nije prekršen Poslovnik ni u jednom članu“.



Na pitanje zašto, u skladu s tim aktom, članom 163., nije prvo izrekao opomenu, kaže da to nije bilo moguće i da su opozicionari, "već imali nekoliko opomena koje im je prethodno izrekao potpredsjednik entitetskog parlamenta".



"Vidjeli ste da je već bilo došlo do fizičke blokade i da predsjednik parlamenta nije mogao da sjedne na svoje mjesto i obavlja dužnost. Na izrečenu mjeru udaljenja sa sjednice opozicija je imala pravo na prigovor i Narodna skupština bi se o tome izjasnila. Oni nisu uložili prigovor", ekao je.



Tvrdi da je opozicija vršila opstrukciju rada, te da su od početka zasjedanja stotinu putu navodili povredu Poslovnika i da se to moralo "na neki način spriječiti, a njegova obaveza je da osigura rad Narodne skupštine RS-a i da je na sceni parlamentarno razgrađivanje".



Upitan zašto su bile stavljenje blokade, kojima je spriječeno da poslanici opozicije dođu do druge sale, u kojoj je bez njihovog prisustva nastavljena sjednica, rekao je da je to urađeno "kako ne bi došlo do ometanja daljeg rada".



"Nas su pojedini poslanici pozivali da primijenimo silu i izbacimo iz sale. Kao kompromisno rješenje našli smo drugi prostor u kojem je održana sjednica", dodao je ističući da opozicija zamjenjuje teze u tvrdnjama ko je onemogućavao rad Narodne skupštine.



On negira navode opozicije da je u zgradi Narodne skupštine RS-a, 13.septembra bio veliki broj policajaca, a posebno ne u tom objektu s dugim cijevima.



"Policajci, kad god zasjeda parlament prisutni su u povećanom broju. Možda je na tom zasjedanju bilo nešto vidljivije njihovo prisustvo, ali sigurno ne s dugim cijevima", tvrdi.



Obaveza rukovodstva parlamenta i MUPRS-a je, kaže, da osiguraju nesmetani rad.



Čubrilović je rekao da je odgovoreno na dva od tri zahtjeva opozicije, da Vlada RS-a odgovori na poslanička pitanja koja su dugo na čekanju, te da kolegijum uputi zahtjev "Službenom glasniku RS-a" da se objave ranije skupštinske odluke, među kojima i ona o referendumu u RS-u o Sudu i Tužilaštvu BiH.



Treći zahtjev je bio da se na sjednici 13.septembra razmatra revizorski izvještaj o stanju budžeta RS-a u 2016., koji je bio na predloženom dnevnom redu, ali je Odbor za finansije tražio da se on povuče. Čubrilović ističe da nakon toga niko nije mogao da vrati tu tačku na razmatranje.



"Nudili smo opoziciji da se ta tačka, zajedno s konsolidovanim izvještajem Vlade, razmatra na narednoj sjednici, što su oni odbili. To znači da njima nije bio cilj razmatranje izvještaja, već da se pravi haos i ne poštuje parlament. Građani nisu birali samo 31 poslanika opozicije, već i ostalih 52. I svi zajedno imaju istu obavezu prema građanima, kao i da poštuju Ustav, zakone i Poslovnik", rekao je Čubrilović.



Zasad, kaže, nema dovoljno predloženih tačaka da se sazove kolegijum i nova sjednica parlamenta, a kada do toga dođe zagovarat će konstruktivan rad i red u parlamentu, u kojem postoji stabilna skupštinska većina.



Na toj sjednici bit će razmatran i izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora RS-a o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta RS-a za 2016., a podnijet će ga glavni revizor Duško Šnjegota, koji je na zadnjoj sjednici glasovima skupštinske većine razriješen dužnosti, potvrdio je predsjednik Narodne skupštine RS-a Nedeljko Čubrilović u razgovoru za bh.novinske agencije.