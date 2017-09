Članovi britanskog Doma lordova sutra u službenoj posjeti BiH

Foto: EPA-EFE

Članovi Doma lordova Parlamenta Velike Britanije sutra stižu u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, potvrđeno je za Klix.ba u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Tokom posjete susrest će se s članovima kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjanom Krišto, Šefikom Džaferovićem i Mladenom Bosićem te članovima Kolegija Doma naroda PSBiH Barišom Čolakom, Safetom Softićem i Ognjenom Tadićem.



Posjeta je uslijedila nakon nedavno organizovanog savjetovanja engleskih lordova o Zapadnom Balkanu s posebnim osvrtom na stanje u BiH.



Na svjetovanju je učestvovao bivši komandant UNPROFOR-a u BiH Michael Rose koji je rekao kako postoji prijetnja da BiH postane propala zemlja.



On je ukazao i na problem radikalizacije u BiH i činjenice da je Srbima Dejtonski mirovni sporazum dao mogućnost pokazivanja mišića, što oni rade posljednjih 20 godina, a "to im nije trebalo dopustiti".



Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Paddy Ashdown kazao je kako se predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad Dodik može smiriti samo preko Beograda.



"Ako želite da Milorad Dodik uradi nešto, to nećete postići tako što ćete biti nasilni iz Brisela, nego to moraju uraditi njegovi prijatelji iz Beograda", kazao je Ashdown.



Istakao je da se službenom Beogradu mora reći da Srbija neće postati članica Evropske unije sve dok ne bude provodila politiku EU u BiH.



Dom lordova ima blizu 800 članova i oni su imenovani po raznim osnovama, a rasprava o političkim i društvenim pitanjima ima moralni autoritet. Također, Dom lordova ima i svoje zakonske prijedloge.