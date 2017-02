Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIKBiH) Irena Hadžiabdić na današnjoj konferenciji za medije izjavila je kako je sigurnost u Stocu uoči izbora u nedjelju dignuta na visok nivo te da su pripreme pred izborni dan pri kraju.

Hadžiabdić je kazala da ujutro u 7 sati počinje izborna šutnja u Stocu koja će trajati do nedjelje do 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta. U tom periodu nisu dozvoljene političke aktivnosti, utjecaj na birače i ometanje izbornog procesa. Biračka mjesta bit će otvorena u nedjelju, od 7 do 19 sati.



"Broj birača koji je registriran za glasanje u Stocu je 10.012 redovnih, 1.321 birač koji je dobio glasački listić putem pošte i 31 birač za glasanje u odsustvu. Sve pripreme za održavanje ponovnih izbora u Stocu su pri kraju i određene su lokacije biračkih mjesta koje su ostale nepromijenjene u odnosu na 2. oktobar. Ukupno imamo 24 biračka mjesta. Za načelnika Općine Stolac na listi se nalaze dva kandidata, a za Općinsko vijeće imena 68 kandidata u ime 14 političkih subjekata", kazala je Hadžiabdić.



Naglasila je kako je sigurnost u ovom gradu dignuta na visok nivo te kako će sve policijske agencije odgovoriti zadatku kada je riječ o izbornom procesu.



Komentirajući velikoj broj mrtvih osoba koje su se u prvom izbornom procesu našle na biračkim spiskovima, predsjednica CIK-a je kazala da u svijetu ne postoji zemlja u kojoj se mrtva osoba ne nalazi na biračkom spisku na dan izbora.



"Problem umrlih osoba u BiH je vrlo kompleksan. CIK nema nadležnost brisanja ili uklanjanja bilo koga s liste. Riječ je o uvezanom informacionom sistemu koji ide na liniji (matični ured-Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP)-IDEEA). Općinska izborna komisija u Stocu je smijenjena jer nije uspjela učiniti dovoljno napora da spriječi incident u Stocu", zaključila je Hadžiabdić.