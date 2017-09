BiH u raskoraku između socijalizma i kapitalizma: Partiokratija u burazersko-ortačkom sistemu

Foto: Arhiv/Klix.ba

Kakva je Bosna i Hercegovina država u ekonomskom smislu te riječi? Liberalno-demokratska, socijalistička, partiokratska država ili nešto između toga? Da li smo 'zaglavili' u tranzicionom prostoru između socijalističkog načina upravljanja i koncepta liberalne demokratije? Ukoliko jesmo, koliko to vladajućim strukturama odgovara da se održe na vlasti?

Kakva je Bosna i Hercegovina država u ekonomskom smislu te riječi? Liberalno-demokratska, socijalistička, partiokratska država ili nešto između toga? Da li smo 'zaglavili' u tranzicionom prostoru između socijalističkog načina upravljanja i koncepta liberalne demokratije? Ukoliko jesmo, koliko to vladajućim strukturama odgovara da se održe na vlasti?