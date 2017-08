BiH na korak do stvaranja pravnog okvira za ispitivanje imovine političara

Foto: Arhiv/Klix.ba

BiH konačno ima priliku da stvori pravni okvir kojim bi se omogućilo ispitivanje imovine političara, a koja je predmet čestih spekulacija u bosankohercegovačkom društvu.

BiH konačno ima priliku da stvori pravni okvir kojim bi se omogućilo ispitivanje imovine političara, a koja je predmet čestih spekulacija u bosankohercegovačkom društvu.

Početkom septembra pred državnim parlamentarcima će se naći Prijedlog zaključka o formiranju interresorne radne grupe za izradu zakona o ispitivanju porijekla imovine zvaničnika u institucijama Bosne i Hercegovine.



Riječ je o prijedlogu koji je već usvojen u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i koji će najvjerovatnije dobiti podršku Zastupničkog doma uprkos protivljenju SNSD-a i HDZ-a.



U toku rasprave o toj tački dnevnog reda zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić kazao je da je Savez za promjene ušao u vlast kako bi se borili protiv kriminala i korupcije i da je temeljni zakon koji vežu za tu priču zakon o ispitivanju porijekla imovine.



Ipak, s njim se nije složila delegatkinja Zdenka Džambas (HDZ) koja je kazala kako je njoj to "bezveze" jer postoji Krivični zakon BiH. Sličnog mišljenja je i delegat Dragutin Rodić koji također nije podržao osnivanje Interresorne radne grupe.



Prema Prijedlogu zaključka u interresornoj radnoj grupi za izradu zakona o ispitivanju porijekla imovine zvaničnika u institucijama BiH trebali bi se naći Amir Fazlić, Aleksandra Pandurević i Predrag Kožul iz Zastupničkog doma te Safet Softić, Bariša Čolak i Ognjen Tadić iz Doma naroda PSBiH. Također, Vijeće ministara BiH imenovalo bi svoja tri člana.



Ukoliko ovaj zaključak bude usvojen, zadatak interresorne radne grupe bit će da u roku od šest mjeseci pripremi zakon o ispitivanju porijekla imovine zvaničnika u institucijama BiH i ako je potrebno izmjene postojećih zakona na nivou BiH u dijelu koji se odnosi na borbu protiv korupcije.



SDS od ulaska u vlast insistira na tome da se usvojio zakon u kojem će biti definisan jednostavan red poteza: ukoliko se u imovinskom kartonu državnih dužnosnika pokaže nesrazmjer između prihoda i imovine koju posjeduje, Tužilaštvo BiH automatski otvara istragu i provjerava porijeklo imovine. U slučaju da je ono "mutno", slijede sankcije i to oduzimanje imovine.



Imovina bh. političara već duži vremenski period goruća je tema u društvu s obzirom na to da građani smatraju kako funkcioneri u imovinskim kartonima ne prijavljuju svu imovinu koju imaju.