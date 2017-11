Državna televizija BiH (BHT) ipak je večeras emitirala ranije najavljivani pa potom otkazani intervju sa direktoricom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Sebijom Izetbegović, iako je prvobitno bio najavljen film "Ožiljci na srcu".

Menadžerica KCUS-a je otvoreno govorila o odlasku ljekara, dugovanjima, komentarisala je navode o pritiscima, novim pravilima i još mnogo toga.Izetbegović je kazala kako nije vršila pritisak na ljekare, posebno na one koji su radili ili rade na Klinici za ortopediju. Istakla je kako nije pitala dr. Ismeta Gavrankapetanovića da li ispunjava radnu normu već zbog čega Klinika ne funkcioniše kako bi trebala.Istakla je kako je dr. Mirza Bišćević redovno podnosio izvještaje o nepravilnostima u radu Klinike, te da je utvrđeno da neki pacijenti bespotrebno leže dugo. Kao primjer navela je dvije pacijentice koje su ležale oko 40 dana i čekale operaciju kuka dok je dr. Gavrankapetanović bio na godišnjem odmoru. Također, nisu nijednom pregledane.Na pitanje da li je utvrdila da li neko od ljekara uzima mito, Izetbegović je kazala kako se time nije bavila jer nije imala pritužbi, ali da je imala prigovore pacijenata na neljubaznost i duge liste čekanja.Također, kazala je da je nije strah odljeva ljekara i to što je nekoliko specijalista do sada otišlo jer ih više došlo nego što je otišlo, s naglaskom na specijaliste."Oni nisu nestali, prešli su u drugo agregatno stanje, na sekundarni nivo, otišli su samo dva kilometra dalje", kazala je.Naglasila je da u KCUS-u mogu raditi oni koji žele da rade i koji neće slati pacijente u privatne klinike, te da imaju mnogo mladih koji su završili specijalizaciju i 46 specijalizanata koje su odabrali za rad u KCUS-u. Spomenula je i to da su tri kardiohirurga prešla iz Tuzle da rade u KCUS-u, te da je prešlo i 14 ljudi iz Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš".Poručila je da je osnovno ljudsko pravo da radite gdje hoćete i da KCUS nije zatvor te da svako ima pravo da proba nešto novo i vrati se. Kada je u pitanju rad u privatnoj praksi, kazala je da je njena obaveza da uposlenici kojima KCUS daje platu budu na poslu koliko je propisano, a da prema Zakonu o radu moraju imati i odmor."Ja ne mogu zabraniti privatnu praksu, ali nisam dala saglasnost o radu u privatnoj praksi poštujući Zakon", naglasila je.Poručila je da nije zabranila edukacije, ali jeste one koja predstavljaju turistička putovanja. Također, kazala je kako KCUS sada ima sve potrebne materijale za liječenje jer" nema više nošenja šprica i drugih materijala kući i u privatne klinike".Kada je u pitanju njene plate kazala je da joj je mnogo manja od njenih prethodnika koji su imali platu u rasponu od 6.000 do 18.000 KM.Kazala je da nema ambicije da bude kandidat za člana Predsjedništva BiH kao ni rektorica univerziteta.