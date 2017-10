Bh. građani smatraju da je ovisnost o drogama bolest, neki misle da je nasljedna

Stanovnici BiH imaju opći negativan stav prema drogama i većina smatra da bi se korištenje istih trebalo zabraniti i držati pod kontrolom, navodi se u istraživanju agencije Ipsos koje je provela za Organizaciju civilnog društva "Proslavi oporavak".

Stanovnici BiH imaju opći negativan stav prema drogama i većina smatra da bi se korištenje istih trebalo zabraniti i držati pod kontrolom, navodi se u istraživanju agencije Ipsos koje je provela za Organizaciju civilnog društva "Proslavi oporavak".

Mlađi neutralni

Lični izbor ovisnika

"Jednom ovisnik-zauvijek ovisnik"

Istraživanje je provedeno u tri države u regiji u BiH, Srbiji i Crnoj Gori, a anketiranje je rađeno na uzorcima od po 1.000 ispitanika u svakoj zemlji po CAPI metodama.Mlađi stanovnici BiH dobi od 15 do 30 godina, značajno manje izražavaju generalno negativne asocijacije na pojam droge. Također, naši građani uglavnom izjednačavaju različite vrste droga smatrajući ih jednako štetnima i opasnima."Zabranama i strogoj kontroli korištenja droga su skloniji stariji stanovnici BiH (51+ godina), zatim penzioneri, te stanovnici Tuzlanskog i Kantona Sarajevo. Suprotno tome, među stanovnicima BiH mlađe životne dobi je manje izražen stav da se korištenje drogama treba zabraniti, a među njima je i statistički značajno više ispitanika koji imaju neutralan stav po ovom pitanju", navodi se u istraživanju.Većina stanovnika smatra da je marihuana štetna za zdravlje i da izaziva ovisnost, ali postoji značaj udio opće populacije koja bi podržala legalizaciju u medicinske svrhe. Za ovakvu legalizaciju većina je za u Federaciji BiH, dok je većina protiv u Republici Srpskoj."Mi kao udruženje smatramo ovo jako relevantnim i na sve načine želimo ispitati kretanja u drugim zemljama u kojima je došlo do legalizacije marihuane u medicinske svrhe. Bitno je znati u kolikoj je mjeri ta legalizacija uticala na kreiranje javnog mijenja da je unutar javnosti i rekreativno konzumiranje marihuane postalo 'dobrodošlo'. Ono što zasigurno znamo i što su istraživanja na zapadu dokazala je da se u današnje vrijeme uopće ne radi o bezopasnoj supstanci i da sve više ljudi traže adekvatnu pomoć u odvikavanju od marihuane kao psihoaktivne supstance, te da ne govorimo samo o opasnostima konzumacije marihuane po zdravlje, nego i o prijetnjama zajednici kroz izazivanje saobraćajnih nesreća izazvanih pod dejstvom marihuane", rekao je Boro Goić, predsjednik organizacije Proslavi oporavak i koordinator regionalnog projekta Biram oporavak.Utvrđeno je da se stanovnici BiH uglavnom slažu da je ovisnost o drogama bolest ili poremećaj, bez obzira na vrstu droge ili učestalost korištenja, a neki smatraju i da je to nasljedna bolest. Blizu tri četvrtine ispitanika smatra kako je ovisnost lični izbor korisnika, dok manje od jedne trećine ih smatra da je uzrok ovisnosti karakter ovisnika."Također je interesantno da nešto manje od jedne trećine stanovnika BiH poznaju osobe koje koriste psihoaktivne supstance, što nam govori da problem oko nas postoji i da se treba adekvatno i sistemski tretirati za što se mi kao organizacija svesrdno zalažemo", rekao je Goić.Organizacija Proslavi oporavak pomaže bivšim ovisnicima da se izliječe i integrišu u društvo, te vode normalan život kakav su imali prije konzumacije droge. Goić ističe kako je oporavak do ovisnosti moguć, a isto misli i dvije trećine bh. građana.Nešto manje od jedne četvrtine smatraju da oporavak ipak nije moguć. Isto tako nešto manje od polovine stanovnika BiH vjeruju da se ovisnici o drogama mogu u potpunosti izliječiti i vratiti normalnom životu. Polovina stanovnika nisu toliko optimistični po pitanju potpunog oporavka."Ovi nalazi nam daju ipak jednu zabrinjavajuću sliku o marginalizaciji ljudi koji konzumiraju droge u odnosu na oporavak od iste. Jednom ovisnik-zauvijek ovisnik ne smije biti moto koji će naše društvo prihvatiti kao istinu. Koliko god da mislimo da je ovisnost o drogama samo problem pojedinca, kompletna javnost i građanstvo BiH bi trebala na direktan ili indirektan način dati podršku i ne stavljati po strani te ljude nego ih podržati u nastojanjima da se oporave i postanu ravnopravni i korisni članovi društva koji daju svoj doprinos kao i svi drugi. Naš je zadatak kroz vrijeme uticati na institucije i zagovarati javnost da se širi slika o ovisnicima kao o ugroženoj grupi ljudi kojima je potrebna pomoć, a ne odbačenost i koji se uz podršku, a ne marginalizaciju mogu ponovo naći na mjestu u životu, u kojem ovisnost o drogama ne igra više niti sporednu ulogu", rekao je Goić.Prema mišljenju ispitanika, osoba koja se želi izliječiti od ovisnosti prvo se treba obratiti svojoj porodici za pomoć, a potom ljekarima i klinikama za liječenje ovisnosti. Značajnu ulogu imaju savjetovališta za ovisnike, komune za liječenje i ljudi koji su se izliječili.Proslavi oporavak u okviru kampanje "Biram oporavak" ima i besplatno telefonsko savjetovalište . Broj 0800-28000 je aktivan svakim radnim danom od 8 do 16 sati.