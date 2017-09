Kurban - bajram dočekan je jutros širom BiH klanjanjem Bajram namaza, a mahale od jutros odišu posebnom radošću.

Centralna svečanost klanjanja Bajram namaza za područje Medžlisa islamske zajednice u Zenici održana je u Sultan Ahmedovoj dzamiji gdje se okupilo više stotina vjernika.



Kurban-bajram jedan je od najbitnijih blagdana muslimana zbog pridonošenja žrtve, kurbana, u vidu ovce, ovna, koze, bravčeta ili goveda. Nakon klanjanja sabah namaza, imam Sultan Ahmedove džamije Enes ef. Beganović u centru Zenice održao je predavanje o značaju Kurban-bajrama i onoga što on donosi sa sobom za jednog vjernika.



Vijernici su se nakon predavanja poredali u safove koje su formirali i van džamije te pristupili klanjanju Kurban-bajram namaza.



Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Zenica Jakub ef. Salkica nakon klanjanja Kurban-bajram namaza održao je kurban-bajramsku hudbu u kojoj je kazao da je Kurban-bajram podsjetnik na žrtvu Ibrahima a.s.



"Veliki je ovo mubarek dan za sve nas, svakog muslimana. Bajram je blagi dan mira, osmijeha, lijepe riječi, druženja, posjete rodbini, prijateljima i komšijama... Ovaj dan je dan u kojem se podsjećamo na veliku žrtvu Ibrahima a.s., ali je i blagdan zahvalnosti i Božje milosti prema svima nama. Neka nam je na umi da je život bez vjere prazan, a vjera bez žrtve lišena svakog smisla", kazao je Salkica.



Dodao je da u životu musliman može imati samo ono što daruje te da na zemlji nije sam i da je odgovoran za druge.



"Bajram nam sa sobom donosi i duhovne darove, vrijednosti koje obuhvataju svakog čovjeka i svijet. Radovati se u Bajramu u ime Allaha znači novo rođenje i doživjeti duhovni uzlet Allahu", dodao je Salkica.



Na kraju je zaključio da je bajramska hudba imala za cilj poručiti vjernicima da im srca moraju biti ispunjena vjerom i da su poštenje, bogobojaznosti, ljudskost, plemenitost i velikodošnost najvažnije titule u životu čovjeka.



Nakon bajramske hudbe uslijedilo je klanje kurbana ispred Sultan Ahmedove džamije u ime vakifa.



Tuzla



Veliki broj vjernika u Tuzlanskom kantonu jutros je klanjanjem Bajram – namaza obavio svoju vjersku dužnost, čime je započelo obilježavanje velikog praznika Kurban - bajrama.



Centralna bajramska svečanost za područje Muftijstva tuzlanskog održana je u džamiji Kralja Abdullaha u Tuzli.



Bajramski vaz je održao glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Tuzli hafiz Ahmed efendija Huskanović, dok je Bajram namaz održao i hutbu predvodio Vahid efendija Fazlović, muftija tuzlanski.



"U proteklim mubarek danima ovog hadžskog mjeseca pripremali smo se za susret s našim najvećim blagdanom, stoga su danas naša lica vedra i ozarena, a srca ispunjena neizmjernom radošću i blagošću", istakao je ef. Fazlović.



Ovi blagoslovljeni dani čija su najvažnija obilježja ibadeti Hadža i kurbana, pomažu vjernicima da svoju vjeru i bogobojaznost učvrste te obnove i ojačaju svoju svijest o božijoj svemoći i sveznanju.



"Smisao i ljepota ovakvih blagdana su da se pokaže da istinska bogobojaznost vodi najvišem stepenu ljudske plemenitosti. Najugledniji i najplemenitiji kod Allaha je onaj koji je najbogobojazniji. Otuda je i najveća zadaća ljudskog bića da razvije i usavrši svoja plemenita svojstva, narav i karakter, kako bi postigao zadovoljstvo gospodara svjetova, ali i kako bi svojim nesebičnim djelom ostavio najljepši spomen među ljudima", poručio je muftija tuzlanski.



Efendija Fazlović pozvao je i na odgovornost prema djeci te brigu prema starima i siromašnima.



Uz tradicionalne riječi Bajram šerif mubarek olsun, muftija tuzlanski čestitao je Kurban-bajram svim vjernicima, poželivši im lijepo zdravlje i puno uspjeha u dobru koje čine.



Vjernici su jutros ispunili i ostale tuzlanske džamije, a ekipa portala Klix.ba posjetila je džamiju Behram-begove medrese u kojoj je bajram-namaz predvodio direktor ove obrazovne ustanove Ahmed efendija Hatunić.



Nakon klanjanja bajram-namaza te međusobnog čestitanja, vjernici su krenuli svojim kućama gdje će nakon klanja kurbana radost ovog blagdana podijeliti sa svojim najbližim.



Goražde



Radost najvećeg islamskog praznika Kurban bajrama jutros se osjeti na ulicama suncem okupanog Goražda. Poseban je dan za vjernike, Kurban ili Hadžilajski bajram koji u islamskoj tradiciji zauzima posebno mjesto.



Obje gradske džamije, Kajserija gdje je obavljena centralna bajramska svečanost i Sinan begova džamija bile su ispunjene do posljednjeg mjesta a na stotine vjernika klanjali su bajram namaz pred džamijama i mesdžidima, radosni zbog velikog mubarek dana za svakog vjernika islamske vjeroispovjesti.



Bajram namaz klanjan je u svim džamijama i mesdžidima na području goraždanskog muftijstva a centralna bajramska svečanost je održana u džamiji Kajseriji gdje je bajram namaz predvodio i bajramsku hutbu održao Rasim efendija Džafić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Goražde.



Vjernici islamske vjeroispovjesti pozvani su na činjenje dobra i život u miru, vjeri i tradiciji te bratsku solidarnost i međusobnu povezanost.



Bihać



Brojni vjernici okupili su se u džamijama i mesdžidima u osam općina Unsko-sanskog kantona. Centralna svečanost klanjanja bajram-namaza održana je u Gradskoj džamiji u Bihaću.



U svojoj bajramskoj hutbi muftija bihaćki Hasan ef. Makić, pred više od 1.000 vjernika, govorio je o vrijednostima najvećeg praznika muslimana, a posebice je istakao značaj klanja kurbana i njegovoj simbolici u današnjem vremenu.



U Cazinu je centralna svečanost održana u Gradskoj džamiji, a bajram-namaz i hutbu vjernicima održao je Smajo ef. Šabić, imam džamije. U Bužimu je bajram-namaz klanjan u svih 20 džamija Medžlisa Islamske zajednice Bužim.



Bajram namaz klanjao se i u Velikoj Kladušu, Bosanskoj Krupi, Ključu, Sanskom Mostu i Bosanskom Petrovcu.



Mostar



Na području Muftijstva mostarskog, Kurban-bajram klanjan je u 150 džamija i mesdžida, a centralna bajramska svečanost održana je se na Musalli džemata Zalik u Univerzitetsko sportsko rekreacionom centru "Midhat Hujdur- Hujka" u Mostaru. Bajram-namaz ispred nekoliko stotina vjernika predvodio je mr. Salem-ef. Dedović, muftija mostarski.



Muftija Dedović se u hutbi osvrnuo na potrebu jačanja samosvijesti, lične odgovornosti i pravilnog razumijevanja savremenog civilizacijskog konteksta.



"Vjernički put je put istrajavanja koji traje čitavog života, on se dograđuje, dopunjava i ispunjava, baš poput vjerničkog tavafa oko Kabe koji simbolizira trajno kretanje, akciju i stalni pokret. Na tom putu nema umora i malaksavanja, a najmanje na tom putu smije biti nemara, ravnodušnosti i beznađa", istakao je muftija Salem-ef Dedović.



Ukazao je i na nesavjesno korištenje savremene tehnologije i sredstva komunikacije koji umjesto da budu u funkciji povezivanja i zbližavanja, sve više postaju faktori razjedinjavanja i razilaženja.



"To nije dobro, zato svako neka prvo pogleda u sebe i kod sebe, tamo gdje su njegove dužnosti i obaveze kojima treba biti posvećen, prije nego posegne za tuđim životima i stvarima", kazao je muftija.



Komentirajući propise klanja kurbana i dijeljenja kurbanskog mesa istakao je da kurban opominje vjernika da vjera traži žrtvu i da bez stalnog i pravog pregnuća i spremnosti da se čovjek žrtvuje ne može očekivati ni uspjeh niti napredak.