Amel Sejfović promijenio 20 kartica za telefon, ometao telekomunikacijski relej

Akcija hapšenja Sejfovića u mjestu Buci (Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba)

Amel Sejfović je za osam dana, koliko je bio u bijegu, promijenio 20 kartica za telefon, ometao je i telekomunikacijski relej, a pokušao je i pobjeći policijskim snagama pri pokušaju hvatanja, ali je uspješno savladan.

Često mijenjanje kartica nije otežalo lociranje Sejfovića, u tome je pomogao njegov telefon. To što je ometao telekomunikacijski relej je otežalo rad službi i odugovlačilo njegov pronalazak, a cijelu potragu dodatno je zakomplicirao nepristupačan teren.



Nekoliko dana pripadnici policijskih snaga na čelu s MUP-om Kantona Sarajevo i Tužilaštvom KS su istraživali područje na kojem se krio Sejfović u mjestu Buci na putu između Visokog i Kiseljaka.



Kako saznajemo, Sejfovića su locirali pripadnici OSA-e, koja je uz MUP KS i Tužilaštvo KS bila vodeća agencija za ovu akciju.



Jedan mještanin je jučer vidio Sejfovića kako izlazi iz jednog od napuštenih mlinova koji se nalaze na lokalnom kupalištu, nakon čega je pozvao policiju.



Ugledavši da mu je policija za petama, Sejfović se odlučio bježati i to koritom rijeke Fojnice. Prilikom hvatanja, skotrljao se i pao te se povrijedio.



Uhapšen je i sproveden u MUP KS, a nakon saslušanja je prebačen u Opću bolnicu "Abdulah Nakaš" gdje je bio podvrgnut četverosatnom pregledu.



Nakon pregleda je prebačen u ćeliju sarajevskog zatvora.



Svi njegovi pomagači su uhapšeni. Još se traga za pomagačem koji je Sejfovića motorom prevezao do Ciglana kada je pobjegao iz KPZ Miljacka.



Pomagač Sanjin Borčak koji je Sejfoviću pokušao odnijeti hranu na mjesto gdje se skrivao jučer je predat Tužilaštvu KS i za njega je predložen pritvor.