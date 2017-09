Glavni grad Bosne i Hercegovine je opterećen raznim problemima, prije svega redukcijom vode i problemima u saobraćaju. Uprkos tome, na putu je da bude uvršten na UNESCO-ovu listu Svjetske kulturne baštine i da postane regionalni turistički centar, a tome će svakako doprinijeti i projekt Trebevićke žičare koji je u toku. O ovim i drugim temama razgovarali smo s gradonačelnikom Sarajeva Abdulahom Skakom.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Trebevićku žičaru će godišnje koristiti pola miliona ljudi, cijene vožnje još nisu određene

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Ekspanziju turizma iskoristiti za rješavanje problema

Zahtjevan posao ne ostavlja puno vremena za porodicu

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Gradonačelnik ističe da nema nikakve dileme da Sarajevo zaslužuje biti na UNESCO-ovoj listi jer je ono najvredniji brend Bosne i Hercegovine."Sarajevo se od 1997. godine nalazi na privremenoj listi Svjetske kulturne baštine UNESCO-a, što je preduslov i prvi korak u proceduri proglašavanja određenih dobara svjetskom kulturnom baštinom. Tamo piše da je ljepota Sarajeva, kao otvorenog grada, ne samo u brojnim arhitektonskim spomenicima, već i u interpretaciji sinteze harmonije življenja i očuvanja različitosti, a da je Sarajevo, kao takvo, jedinstveno i neponovljivo otvoreno mjesto, svjetski grad", kazao je Skaka.Navodi da će Gradska uprava učiniti sve što je u njenoj moći da postupak nominacije Sarajeva počne u skladu s visokim kriterijima i detaljnim procedurama, ali da svoj doprinos trebaju dati svi koji žive i vole ovaj grad, jer ga njegova historija, kultura i simbolika čine jedinstvenim blagom svjetske baštine."Želim naglasiti da ovo nije pitanje samo administracije, procedure ili aplikacije. Da bi Sarajevo bilo nominovano potrebno je da to bude rezultat iskrene želje i predanog rada šire društvene zajednice, a u prvom redu građanki i građana Sarajeva. To je zadatak za našu generaciju koja svoju ljubav prema Sarajevu treba pokazati tako što će ljubomorno čuvati ovaj grad i očuvati njegovu jedinstvenost u vremenu koje je pred nama i za generacije koje dolaze, a UNESCO nam treba pokazati put i način. Svjestan sam da je to dugotrajan i zahtjevan proces, a mi namjeravamo okupiti i uključiti mnoge relevantne pojedince i institucije koje bi mogle biti od pomoći. Nebrojeno puta do sada smo pokazali da smo sposobni postići svjetske rezultate kada ujedinimo naše snage i iskoristimo potencijale", rekao nam je gradonačelnik.Ističe da izgradnja žičare ide dobrom dinamikom, da su građevinski radovi na polaznoj i dolaznoj stanici i trasi stubova u punom jeku te da je završena kritična faza projekta."Nova gradska administracija je uradila sve što je bilo potrebno, deblokirali smo proces koji je godinama bio zaustavljen, osigurali finansijska sredstva, kompletirali projektnu dokumentaciju, dobili sve potrebne dozvole, a sada je na izvođaču radova da ispoštuje rokove izgradnje. S nestrpljenjem očekujem da vidim Sarajlije i naše goste kako se modernom žičarom voze do Trebevića i radujem se zbog toga što smo uspjeli u nečemu što je za mnoge izgledalo kao san. O cijenama će pravovremeno odlučiti nadležno javno preduzeće koje će upravljati žičarom", kaže naš sagovornik.U cilju razvoja turističkih potencijala sarajevske regije, a time i Trebevića kao olimpijske planine koja je najbliža centru grada, Gradska uprava planira raditi na razvoju pratećih sadržaja na dolaznoj lokaciji žičare."Poznato je da je Trebević ranije imao stazu za bob i sankanje, kao i brojna šetališta i popularna izletišta. Na osnovu procjene da će žičaru koristiti pola miliona putnika godišnje pristupili smo izradi ideja za oživljavanje sadržaja. Nedavno je započeo i projekt obilježavanja planinarske staze od samog centra grada do Trebevića. Također, kreirano je i idejno rješenje mini-skijališta pa nam slijedi ozbiljan rad na izradi projektne dokumentacije i dobijanja svih potrebnih dozvola. Imajući u vidu da se radi o zaštićenom području moramo voditi računa o očuvanju prirode i životne sredine", istakao je Skaka.Trebevićka žičara je, kao i Vijećnica, u nadležnosti novoosnovanog Javnog preduzeća Sarajevo, a cilj Gradske uprave je da ono bude održivo i da se finansira iz vlastitih aktivnosti."To javno preduzeće ima svoju upravnu strukturu. Smatram da broj zaposlenih treba biti optimalan", navodi gradonačelnik.Dodaje i da je finansiranje Grada Sarajeva riješeno još u mandatu Ive Komšića, tako da sada, kao jedinica lokalne samouprave, ima stabilno finansiranje.Sarajevo ima problem s vodosnabdijevanjem, kao i sa saobraćajem, u šta se ubrajaju problem javnog gradskog prijevoza, prevelik broj vozila, a time i problem saobraćaja u mirovanju te povećano zagađenje zraka, što je dijelom posljedica saobraćaja, a dijelom energetske neefikasnosti. U isto vrijeme je na dobrom putu da broj turista preraste broj stanovnika."Upravo ekspanzija turizma treba biti prilika koju moramo iskoristiti kako bismo riješili infrastrukturne, saobraćajne, energetske i komunalne probleme. Zbog toga moramo djelovati brzo i strateški imajući u vidu dinamiku razvoja Sarajeva i potrebe koje će ovaj grad imati za 10 ili 20 godina. Novo vrijeme nosi i nove izazove, dijelom usljed demografske ekspanzije, a dijelom zbog razvoja Sarajeva kao društvenog i ekonomskog centra", ističe Skaka.Smatra da je period koji je proveo na čelu grada nedovoljan za neke važnije promjene i pravu ocjenu, ali vjeruje da će mu velike ambicije pomoći u provođenju politike i projekata."Teško je biti objektivan i dati ocjenu svoga rada. Možda bi bilo moguće napraviti neka poređenja, ali ja sam dosta mlađi u odnosu na svoje prethodnike pa zbog toga možda imam i veće ambicije. Smatram da smo počeli dobro jer smo počeli dovoditi u red stvari u Gradskoj upravi koja mora biti efikasiji servis i omogućiti gradonačelniku da provodi politike i projekte. Također, opredijelili smo se da nam prioritet bude kvalitet umjesto kvantiteta. To znači da želimo posao uraditi dobro, a ne krenuti u veliki broj projekata koje nećemo dovesti do kraja ili kojima nećemo biti zadovoljni", kaže gradonačelnik Sarajeva.Abdulah Skaka ističe da posao gradonačelnika doživljava kao misiju da ispuni ambicije i planove koje ima nova Gradska uprava. Zbog toga, kaže, nema dovoljno vremena za porodicu, ali njena podrška ne izostaje."Sarajevo je moj život, a želja da ovaj grad bude mjesto ugodnog življenja je ono što me vodi i što mi daje energiju i motivaciju. Možda bi neko drugi na ovoj poziciji tražio i neke lagodnije opcije, uživao u privilegijama, krio se iza nadležnosti, radio samo tokom radnog vremena, ali odgovornost koju u očima građana ima gradonačelnik me obavezuje da ovaj posao radim najbolje što mogu. Moje radne navike su stečene prije mnogo godina u realnom sektoru, ali funkcija koju sada obavljam ostavlja mi malo vremena za porodicu i prijatelje. Zahvalan sam svojoj supruzi na podršci koju mi nesebično pruža, a svojoj djeci što mi svojim smijehom svakodnevno daju motivaciju i snagu da nastavim raditi u nadi da će život u ovom gradu biti bolji kada oni odrastu", ističe gradonačelnik.Upravo zbog toga svaki slobodan trenutak nastoji provesti s porodicom i prijateljima, po mogućnosti u prirodi."Iako moj radni dan traje od deset do dvanaest sati, a nerijetko radim i u dane vikenda, slobodno vrijeme obično provodim s onima koji su mi najbliži. Posljednjih nekoliko godina sam postao ljubitelj prirode i slobodno vrijeme volim provoditi na obližnjim planinama. Uživam biti okružen zelenilom naših šuma jer me priroda odmara i puni energijom. Velika je sreća da Sarajevo ima oko sebe brda i planine koji pružaju utočište od gradske gužve i buke u svako godišnje doba", zaključuje Skaka.