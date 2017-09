U novembru svečano predstavljanje maskote za EYOF 2019

Maskota EYOF-a 2019 će biti zvanično otkrivena u novembru na konferenciji "Sarajevo Unlimited 2017".

"Sarajevo Unlimited 2017" je dvodnevna konferencija koja okuplja relevantne institucije, kompanije, organizacije, start upe i investitore sa ciljem promovisanja inovacija u poslovanju, inovativnog upravljanja i korištenja resursa start up kompanija. Ove godine održat će se od 2. do 4. novembra.



Ovaj događaj promoviše talente i inovativna rješenja kao profitabilan dodatak postojećim poslovnim idejama i povezuje potencijalne partnere među kompanijama i investitorima. Krajnji cilj je regionalna promocija Bosne i Hercegovine kao poželjne destinacije za međunarodna ulaganja, koja nudi perspektivne start upe, uspješne poslovne priče i mlade talente.



Krajnji cilj je da "Sarajevo Unlimited 2017" rezultira novim mogućnostima za zapošljavanje, novim investicijama i boljim mogućnostima za bosanskohercegovačku ekonomiju.



EYOF 2019 će na ovom događaju promovisati svoje sadržaje i prvi put javno prikazati maskotu.



Za potrebe ovog događaja u periodu od 9. do 14. oktobra petnaest ljudi koji se bave grafičkim dizajnom, arhitekturom, fotografijom, slikanjem, vajanjem i svi kreativci koji razmišljaju izvan ustaljenih okvira radit će na kreiranju idejnih rješenja i imati priliku da pruže najbolju ideju za maskotu i paviljon.



Nakon izrade hakatona, stručni žiri će izabrati tri idejna rješenja, a zatim će publika putem društvenih mreža glasati za jedno idejno rješenje.



U kompletan izbor maskote biće uključeni i članovi Koordinacione komisije Evropskog olimpijskog komiteta.