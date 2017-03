Venus Williams: Želim igrati do 40. godine i nastupiti na Olimpijskim igrama u Tokiju

Foto: EPA

Venus Williams je izrazila želju igrati do 40. godine kako bi mogla nastupiti na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Iako će u junu napuniti 37 godina, starija sestra Williams ne namjerava prestati igrati i nada se nastupu na svojim šestim Olimpijskim igrama.



"Želim igrati u Tokiju 2020. godine. Naravno, moram zaslužiti mjesto na turniru i vidjet ćemo kako će se stvari odvijati u budućnosti, ali planiram definitivno igrati na sljedećim Olimpijskim igrama", rekla je Venus u intervjuu za CNN.



Prošle godine u Riju Venus je stigla do svoje pete medalje sa OI osvojivši srebro u mješovitim parovima sa Rajeevom Ramom izjednačivši se sa Britankom Kitty McKane koja je pet medalja osvojila na OI 1920. 1924. godine.



A da nije još za penzije dokazala je na prvom Grand Slamu sezone Australian Openu gdje je tek u finalu zaustavljena od sestre Serene.



Venus se trenutno nalazi na 13. mjestu na WTA listi, a bila je broj 1 u februaru 2002. godine. Osvojila je 7 Grand Slamova (5 Wimbledona i 2 US Opena) u singlu. 14 u dublu sa Serenom (4 Australian Opena, 2 Roland Garrosa, 6 Wimbledona i 2 US Opena).i 2 u miješanim parovima (1 Australian Open i 1 Roland Garros), a sa selekcijom SAD-a je osvojila Fed Cup 1999. godine..