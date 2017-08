Hrvatski teniser Marin Čilić (7. ATP) prošao je u 2. kolo US Opena nakon što je savladao Amerikanca Tennysa Sandgrena (105. ATP) rezultatom 3:1 u setovima (6:4, 6:3, 3:6, 6:3).

Hrvatski teniser Marin Čilić (7. ATP) prošao je u 2. kolo US Opena nakon što je savladao Amerikanca Tennysa Sandgrena (105. ATP) rezultatom 3:1 u setovima (6:4, 6:3, 3:6, 6:3).

Čilć je dobro otvorio prvi set te je u četvrtom gemu napravio break za prednost 3:1. Sangren je uzvratio ud evetom gemu za 4:5, imao je priliku da uspješnim servisom izjednači rezultat, no, Čilić ponovo dolazi do breaka te rezultata 6:4 koji mu donosi prvi set nakon 40 minuta igre.



Na početku drugog seta Sandgren pravi break prepustivši Čiliću samo jedan poen, no, Hrvat potom uzvraća i vraća break bez izgubljenog poena. U četvrtom gemu Marin oduzima servis protivniku za 3:1, a prednost je sačuvao do kraja i drugi set dobio sa 6:3 u gemovima.



Treći set za Čilića također nije dobro počeo, Sandgren je nakon dva gema imao break i prednost 2:0, a onda je nakon velike borbe u trećem gemu uspio osvojiti servis za 3:0. Mogao je Amerikanac do novog breaka u narednom gemu, ali se Čilić spasio. U devetom gemu je Sandgren imao dvije set lopte, Marin se odbranio, potom propustio dvije šanse za break, a na kraju je domaći teniser iskoristio treću set loptu za osvajanje trećeg seta 6:3.



Ipak, Čilić je u narednom setu završio posao, napravio je break u osmom gemu za prednost 5:3, a onda servisom riješio pitanje pobjednika. Meč je trajao dva sata i 51. minutu.



Hrvatski teniser će u 2. kolu igrati protiv Nijemca Floriana Mayera (74. ATP).