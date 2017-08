Fritz iznenadio Baghdatisa i eliminisao ga u 1. kolu US Opena

Taylor Harry Fritz (Foto: EPA)

Kiparski teniser Marcos Baghdatis završio je nastup na US Openu u 1. kolu nakon što je poražen od Amerikanca Taylora Harryja Fritza 3:0 u setovima (6:4, 6:4, 6:3).

Tridesetdvogodišnji Baghdatis je danas bio nemoćan protiv devetnaestogodišnjeg Fritza. Mladi Amerikanac je prvi set riješio u svoju korist rezultatom 6:4 zahvaljujući dva breaka koja je napravio u šestom i desetom gemu. Kipranin mu je oduzeo servis samo jednom i to u sedmom gemu.



U drugom setu je Fritz do breaka stigao u četvrtom i desetom gemu, a svoj servis iz sedmog gema je ponovo prepustio Baghdatisu. Ipak, prednost je značila i osvajanje drugog seta za Amerikanca.



Ključni trenutak trećeg seta se dogodio u četvrtom gemu kada je Fritz stigao do breaka, presudnog za treći set i pobjedu u ovom meču.



Fritz će u 2. kolu igrati protiv osmog tenisera svijeta, Austrijanca Dominica Thiema.